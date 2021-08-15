برلمانى مهاجمًا الاتحادات الرياضية بسبب نتائج الأوليمبياد: «وديتوا الفلوس فين؟»

قال النائب محمد مصطفى السلاب، وكيل لجنة الصناعة والطاقة بمجلس النواب، إنه سيتحرك برلمانيًا لمحاسبة من أسماهم بـ"المسئولين المقصرين" الذين تولوا إدارة ملف مشاركة مصر في أوليمبياد طوكيو 2020.

وشن السلاب هجومًا عنيفًا ضد اتحادات الألعاب الرياضية، كما تعهد بفتح ملف الرقابة المالية على أنشطة الاتحادات الرياضية، مشيرًا إلى أن الدولة خصصت ما يزيد عن الـ300 مليون جنيه لتأهيل أبطال مصر في أوليمبياد طوكيو 2020 متسائلًا: "الفلوس راحت فين؟".

واتهم السلاب في تدوينة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، المسئولين عن إدارة الاتحادات الرياضية بالاستهتار وانعدام المسئولية وغياب الرؤية وعدم تقدير أهمية تمثيل مصر في المحافل الدولية.

وذكر السلاب مجموعة من الأمثلة حول العراقيل التي وضعها مسئولو الاتحادات الرياضية أمام اللاعبين، حيث أشار إلى أن بعض المسئولين فى الاتحادات الرياضية كان ينبغي أن يخضعوا للمحاكمة الجنائية، لكنهم الآن يحاولون سرقة انتصار بعض اللاعبين ونسب المجهود لأنفسهم.

وأكد السلاب أن طموح مصر وهو تبني الجمهورية الجديدة لا يصح أن يكون إحراز 6 ميداليات فقط في الأوليمبياد، مشيرًا إلى أن أي إنجاز قد تحقق في دورة الألعاب الأوليمبية الأخيرة ينسب فقط للاعبين الذين واجه عدد منهم مشكلات ضخمة في التأهيل والإعداد.

وقال السلاب: "في طوكيو 2020 شفنا بداية لأبطال قادرين يحققون إنجازات لمصر وشباب لسه المستقبل قدامهم، واجبنا إننا نقف جنبهم ونساعدهم عشان نحصد نتائج أكبر تليق باسم مصر في باريس 2024".