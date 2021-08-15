الطن بـ5100 جنيه.. استقرار أسعار الأعلاف في الأسواق

شهدت أسعار الأعلاف اليوم استقرارًا بالأسواق، وسجل اليوم سعر الطن من الذرة الأرجنتيني والبرازيلي 5100 جنيه، و سعر طن الذرة الصفراء الأوكرانى 5110 جنيه.

كما سجل سعر الطن من النخالة الخشنة (الردة) المحلي 4100 جنيه، وسجل سعر الطن من الجلوتين المستورد 14500 جنيه وسعر الطن من الجلوتين المحلي 14100جنيه.

كما وصل سعر الطن من فول الصويا فات بذرة مستوردة إلى 10500 جنيه، وسعر طن فول صويا فات محلي 10300 جنيه، وسجل سعر فول صويا هاي فات 43% بذرة مستوردة 10300جنيه، ليصل سعر الطن من فول صويا هاي فات 43% بذرة محلى 10100جنيه.

كما سجل كسب فول الصويا المحلي 46٪ سعر 7900 جنيه، و كسب فول صويا 44% بسعر 7300 جنيه، وسجل الطن من كسب عباد الشمس 36% سعر 6300 جنيه، كما سجل سعر قش الأرز سليم 750 جنيه، وسعر دريس حجازي بالات كبيرة 3900 جنيه، و دريس حجازي بالات صغيرة سعر 3300 جنيه، كسب البنجر سعر 3650 جنيه.

وسجل سعر الطن من علف بادى 8200 جنيه، وسعر الطن من علف نامى 8100 جنيه، وسعر الطن من علف ناهي 8000 جنيه، وبلغ سعر الطن من علف بادي نامي 7800 جنيه، وسعر الطن من علف بياض 16 6800 جنيه.

وتوفر الأعلاف كضرورة حتمية لتغذية الحيوان، حيث لا يمكن الاستغناء عنها صيفًا أو شتاءً لأنها ثمثل الغذاء الأنسب والأفضل للمجترات؛ لما تتمتع به من ميزات هامة، فهى مصدر رخيص للعناصر الغذائية الأساسية، التى يحتاجها الحيوان، وقادرة على مدالابقار والأغنام بـ75% من احتياجاتها من البروتين فى حالة الأعلاف البقولية، فضلا عن كونها مستساغة ومرغوبة بشدة منالابقار وباقى المجترات.