حملات لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية والإشغالات في شوارع دمياط

تحركت حملة مكبرة برئاسة المحاسب حازم حواس رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط وبإشراف روضة منير نائب رئيس مجلس المدينة لشئون القرى، حيث تم إيقاف أعمال بناء أعمدة مخالفة لدور أول بالعدلية وذلك بتنفيذ محمد خفاجة رئيس الوحدة المحلية وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بهذا الشأن.

كما تم تنفيذ حملة إشغالات مكبرة بالشعراء برئاسة روضة منير نائب رئيس مجلس المدينة لشئون القرى، بالتنسيق مع شرطة المرافق بقيادة الرائد محمود بحيري والنقيب محمد إسماعيل تم تنفيذ حملة لرفع الإشغالات والمخالفات بالشعراء، وقد تم مصادرة المضبوطات وتحرير محاضر للمخالفين وكذا تم إزالة جميع أشكال الفرش المخالف بالترعة الشرقاوية وذلك بحضور موسى وهيب مسئول الترعة الشرقاوية وهناء سليم رئيس الوحدة بعزب النهضة ومحمد خيري ومحمد رزق من الإشغالات.