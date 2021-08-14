الأحد 15 أغسطس 2021
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تقارير ومتابعات

وزارة التربية والتعليم.. نتائج الثانوية العامة 2021 برقم الجلوس

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن الموعد الرسمي لظهور نتائج الثانوية العامة 2021، حيث يبحث الكثير من الطلاب عن كيفية الحصول على النتيجة، ويقدم موقع "الدستور" رابطًا مباشرًا للحصول على النتيجة.

نتائج الثانوية العامة 2021

ويترقب طلاب الثانوية العامة الإعلان الرسمي لظهور نتائج الثانوية العامة والتي تم تحديد موعدها الرسمي في يوم الثلاثاء الموافق 17 أغسطس، حيث أكد وزير التربية والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي أنه لن يتم استخراج أي نتائج قبل الموعد الرسمي للنتيجة، وذلك بعد الإعلان الرسمي لها يوم الثلاثاء في تمام الساعة الواحدة ظهرا عبر الصفحة الرسمية للوزارة على "فيسبوك".

وأضاف أيضا وزير التربية والتعليم الفني أن عملية تصحيح الامتحانات مختلفة عن الأعوام الماضية، وأن جميع عمليات التصحيح تتم في مكان مركزي من الصعب اختراقه.

وأكد أن التصحيح الإلكتروني يمتاز بدقة تصحيحه ولكن يحتاج لمراجعات لأكثر من مرة للتأكد من الدرجة النهائية التي حصل عليها الطالب.

 

طريقة الاستعلام والحصول على نتيجة الثانوية العامة 2021 

- الدخول على رابط تسجيل بيانات طلاب الثانوية العامة لموقع الدستور من خلال هذا الرابط (من هنا).
- كتابة بيانات الطالب الراغب في الاستعلام عن درجاته في الامتحانات.
- تحديد الشعبة الدراسية المقيد بها الطالب ( العلمية والأدبية).
- كتابة بيانات المدرسة المقيد بها الطالب والإدارة التعليمية.
- كتابة رقم جلوس الطالب.
- كتابة بيانات التواصل ( رقم تليفون الهاتف و البريد الإلكتروني ).
- الضغط على زر الحفظ.
- إرسال رسالة نصية بها درجات الطالب عبر الهاتف المحمول فور اعتماد النتيجة.

وأشارت النتائج الأولية لنتيجة الثانوية العامة 2021 انخفاض نسب شرائح المجموعة، مما سيترتب عليه انخفاض تنسيق الكليات لهذا العام.

وأوضح شوقي أنه سيتم الإعلان أولا عن نتيجة أوائل الثانوية العامة 2021 ، ثم بعد سيتم الإعلان عن باقي النتائج في نفس اليوم ، والذي يلي المؤتمر المذاع عبر صفحة الوزارة.

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