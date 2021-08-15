الأحد 15 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

راندا البحيرى عن عرض «الجريمة»: تجربة مختلفة

راندا البحيرى
راندا البحيرى

تشارك الفنانة راندا البحيري في العرض المسرحي الجريمة والذي يقوم بإخراجه محمد علام، ويعرض عبر مسرح النهار ضمن العروض التي تقوم بإنتاجها نقابة المهن التمثيلية بقيادة الدكتور أشرف زكي، ويشارك فيها عدد كبير من الفنانين.


وقالت "راندا"، في تصريحات لـ"الدستور"، إنها سعيدة بالتواجد ضمن أبطال وصناع العمل المسرحي "الجريمة"، مشيرة إلى أن تلك التجربة المختلفة تعد عودة لها الشرح بعد غياب عنه في فترة طويلة، مؤكدة أنها كانت لا تهتم بالتواجد بالأعمال المسرحية وكانت تنشغل بالسينما والدراما.


وأشارت راندا إلى أنها تدعوا الجمهور لمشاهدة العرض بشكل يومي على مسرح النهار بشارع القصر العيني، لافتة   إلى أن العرض يعتمد على فكرة أن يتشارك الجمهور مع العرض بالتفكير والرصد، وذلك من خلال ورقة يتم توزيعها قبل العرض مباشرة.


وعلى الجانب الآخر شاركت الفنانة راندا البحيري في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "كوفيد- 25"، والذي قام ببطولته الفنان يوسف الشريف، وكل من ميرنا نور الدين ومحمد مرزبان وإسلام جمال وأحمد صلاح حسني وعصام السقا وآخرون، وهو من تأليف إنجي علاء ومن إخراج أحمد نادر جلال.

 

كما عبرت عن سعادتها بالعمل معه في تجرب مختلفة وهي دراما 15 حلقة، بينما كان العمل من إنتاج شركة سينرجي للمنتج تامر مرسي.
 

يذكر أن العرض ديكور مصطفى حامد، إضاءة وليد درويش، موسيقى أشوف محروس، ملابس ياسمين جان، مدير الفرقة سمير حجاج، مخرج منفذ عماد يوسف، مخرج مساعد سهى محرم، ومن بطولة كلا من الفنانة راندا البحيري، سحر حسن، عبير فاروق، محمد يوركا، إبراهيم سعيد، ياسر الرفاعي، نيللي الشامي، عبد الله عبدالغني، مادونا، إسلام عرفة، محمد حمدي، شيماء علي، مؤمن محمد، عادل دياب، نور أبوالبيه.

على موسيقى جمهور جمال خلال ابطال لجان محمد فنانة ماء بعد السبت النهار ماضي الله مصطفي

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