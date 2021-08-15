يصلون من أجلها في أغسطس.. مظاهر الاحتفال بعيد الأم في كوستاريكا

يحتفل سكان دولة كوستاريكا اليوم بعيد الأم، والذي يعتبر من أغرب الاحتفالات بعيد الأم في العالم، ويؤخذ كعطلة وطنية في كوستاريكا، ويحتفل به في الخامس عشر من أغسطس كل عام، حيث يأخذ الموظفين والعاملين بالدولة إجازة رسمية تقديرًا لدور الأم في حياة الإنسان.

«على عكس المعتاد.. الأمهات هن من يقدمن الهدايا لأفراد الأسرة»

في العادة يتم تقديم الهدايا للأمهات والجدات، ولكن في كوستاريكا، الوضع مختلف، حيث يتم تقديم الهدايا من قبل الأمهات لكل أفراد الأسرة.

ففي هذا اليوم، يُنصح جميع الأمهات والجدات بتقديم هدايا قيمة للغاية لأفراد المنزل، فكل جدة وأم كبيرة تقدم الهدايا على طاولة طاولة كبيرة مع الاحتفال وتناول الطعام.

«الصلاة من أجل الأم.. أحد مظاهر الاحتفال»

من مظاهر احتفال أفراد المنزل بالأم، هو إقامة الصلاة من أجل الدعاء للأم، والتمتع بالصحة، حيث يجتمع أفراد المنزل ويؤدون الصلاة من أجل الأم.

وتعد الموسيقى هي كل من أشكال التواصل، وتلعب دوراً وظيفياً في المجتمع الكوستاريكي، حيث ترافق الأغاني الزواج والاحتفالات المختلفة والتي منها عيد الأم.

ومن تقاليد الشعب الكوستاريكي قيامهم بالتحدث بصوت مرتفع خلال الاحتفالات، إذّ يتحدث الأشخاص فيما بينهم بصوت عالٍ، وهذا التقليد ليس بهدف إزعاج الناس المحيطين وإنما يُشكل هذا علامة على احترام الناس خلال الاحتفالات.

وبعد الصلاة يقام الحفل والرقص الشعبي هناك، مع فتح الهدايا المقدمة من قبل الأمهات، حيث يتم تدوين اسم الشخص على الهدية، ومن لم يستلم هدية يعلم بأن الأم ليست راضية عنه، ولابد من طلب السماح منها أمام الجميع.

«الأكل الحار».. لوجبة الرسمية للاحتفال بعيد الأم

وكعادة كل الأمهات يعتبر المطبخ المكان المفضل، وهذا أيضا للأمهات في كوستاريكا، حيث يقوم الأمهات بإعداد الطعام الذي يمتاز بأنه حار بسبب كثرة التوابل، فهو احد مظاهر الاحتفال بعيد الأم هناك.