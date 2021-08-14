إحالة أوراق قاتل زوج عمته بالإسكندرية للمفتي

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار وحيد صبري وعضوية المستشارين طارق حافظ ووائل الشربيني فى القضية رقم 10004 لسنة 2020 جنايات قسم شرطة المنتزة بإحالة أوراق المتهم "ن. و. ج" إلى فضيلة مفتي الديار المصرية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه لاتهامه بقتل المجني عليه "ت. م. ع".

كان مدير أمن الإسكندرية قد تلقى إخطارًا من مأمور قسم شرطة المنتزة أول، بمقتل "ت. م. ع" أمام محل سكنه، بعد التعدي عليه بالضرب، وتوفي في الحال بدائرة القسم.

وتوصلت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة المنتزه أول، أنه عقب عودة المجني عليه "ت. م. ع" في العقد السابع من العمر من أداء صلاة الفجر فوجئ بالمتهم "ن. و. ج" 27 سنة عاطل بالتعدي عليه بسلاح أبيض سكين وطعنه وضربه بشومة على رأسه فسقط أرضًا وتوفي عقب الإصابة.

وتبين من التحقيقات أن المجني عليه على صلة قرابة بالمتهم، وأنه زوج عمته، والمتهم على خلاف مع عمته وباقي أسرتها بسبب الميراث، وسبق للمتهم بأن سرق منقولات أشقائها.

وتحرر محضر بالواقعة، وبعرض المتهم على النيابة العامة قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي حددت جلسة 14 سبتمبر المقبل للنطق بإعدامه.