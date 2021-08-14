السبت 14 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إحالة أوراق قاتل زوج عمته بالإسكندرية للمفتي

محكمة
محكمة

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار وحيد صبري وعضوية المستشارين طارق حافظ ووائل الشربيني فى القضية رقم 10004 لسنة 2020 جنايات قسم شرطة المنتزة بإحالة أوراق المتهم "ن. و. ج" إلى فضيلة مفتي الديار المصرية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه لاتهامه بقتل المجني عليه "ت. م. ع".

كان مدير أمن الإسكندرية قد تلقى إخطارًا من مأمور قسم شرطة المنتزة أول، بمقتل "ت. م. ع" أمام محل سكنه، بعد التعدي عليه بالضرب، وتوفي في الحال بدائرة القسم.

وتوصلت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة المنتزه أول، أنه عقب عودة المجني عليه "ت. م. ع" في العقد السابع من العمر من أداء صلاة الفجر فوجئ بالمتهم "ن. و. ج" 27 سنة عاطل بالتعدي عليه بسلاح أبيض سكين وطعنه وضربه بشومة على رأسه فسقط أرضًا وتوفي عقب الإصابة.

وتبين من التحقيقات أن المجني عليه على صلة قرابة بالمتهم، وأنه زوج عمته، والمتهم على خلاف مع عمته وباقي أسرتها بسبب الميراث، وسبق للمتهم بأن سرق منقولات أشقائها.

وتحرر محضر بالواقعة، وبعرض المتهم على النيابة العامة قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي حددت جلسة 14 سبتمبر المقبل للنطق بإعدامه.

محكمة جنايات الإسكندرية مفتي الديار أمن الأسكندرية قسم شرطة المنتزة أول الضرب

رئيس التحرير

وائل لطفي

الانحياز للبسطاء

الأكثر قراءة

مستفيد من «أهالينا 2»: «البلكونة بس بعزبة الهجانة كلها»

نتيجة الصف الثالث الثانوي الأزهري 2021 عبر رابط بوابة الأزهر

ثورة فى أوضة اللبس.. تفاصيل حديث بيبو للاعبى الأهلي قبل مباراة إنبى

رابط بوابة الأزهر الإلكترونية النتائج لمعرفة نتيجة الثانوية الأزهرية 2021

الصحة: 97 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و5 حالات وفاة

قرارات جديدة بشأن عودة الطيران بين مصر والسعودية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

حفلات «جلد الصحافة» «عام» و«خاص» وبينهما «ملطشة»

الحسين عبدالرازق

إنقاذ القاهرة الخديوية

صفاء النجار

الحوار مع ذاتك المستقبلية «4»

ماجد حبته

أفغانستان.. ربع قرن إلى الوراء

محمد عبدالعزيز

حار جاف «حارق».. صيفًا

بسنت حسن

حسان والمعونة الأمريكية

مؤمن المحمدي

المعلومات

د. محمد عفيفي

تاريخنا وأسماء الشوارع

صور

بلقيس تُطرب جمهورها فى دار الأوبرا

الإسماعيلي يهدي الزمالك صدارة الدوري بالتعادل مع الأهلي

العرض الخاص لفيلم موسى

محطة تل أبيب

المزيد

قانون «ممتلكات اليهود».. أزمة جديدة بين إسرائيل وبولندا بسبب «الهولوكوست»

جهود مصرية لاستمرار الهدوء على حدود غزة

عام على اتفاق التطبيع.. كيف أصبحت العلاقات بين إسرائيل والإمارات؟