السبت 14 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

تشغيل 142 مخبزا لإنتاج الخبز للمواطنين في مطروح

حسن الشيباني
حسن الشيباني

أكد المحاسب حسن كمال الشيباني وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمطروح ومدير مديرية التموين والتجارة الداخلية، أنه يتم صرف دقيق استخراج 82% للمخابز من خلال المطاحن لتصل نحو 4 آلاف طن شهريا لإنتاج الخبز البلدي المدعم فئة الـ5 قروش للمستفيدين علي البطاقات التموينية بواقع صرف 5 أرغفة يوميا للفرد، لافتا إلى أنه تم تشغيل المخابز المتوقفة بسبب عدم سدادها الأقساط كاملة وتم السماح لهم بالتقسيط شهريا بهدف توفير الخبز بكميات كبيرة لسد الاحتياجات على رغيف الخبز.

وأوضح وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمطروح في تصريح لـ«الدستور» أنه يتم توزيع دقيق استخراج 82% لأصحاب البطاقات التموينية في المناطق البعيدة عن المخابز البلدية من خلال المستودعات الدقيق البالغة نحو 135 مستودعا.
وأضاف أن المواطن يقوم باستلام حصة 10كيلو جرام مقابل عدم حصوله علي الخبز وتبعد مسافات طويلة عن محل إقامته، لافتا إلى أن المواطنين في تلك المناطق يفضلون استلام الدقيق لتصنيع الخبز في البيوت حسب رغبتهم فضلا عن الدقيق له استخدامات كثيرة غير الخبز ويستخدم في تصنيع الحلوي ومنتجات آخرى.

وقال إن إجمالي عدد المخابز البلدية المنتشرة على مستوى المحافظة تقوم بإنتاج الخبز البلدي تبلغ حاليا نحو 142 مخبزا لافتا إلى أن هناك رقابة علي المخابز البلدية للتأكد من توفير الخبز بشكل يومي وعدم توقف المخابز البلدية عن الإنتاج والعمل طبقا للمواعيد الرسمية للمخابز وإنتاج الخبز بمواصفات قياسية محددة وجودة عالية ووزن 90 جرام وقطر 18سم وطبيعي الشكل واللون.

وأضاف أن المخابز تعمل بشكل منتظم لتوفير احتياجات المواطنين داخل المدينة وخاصة الوافدين والقادمبن من غالبية المحافظات للتنزه داخل المدينة والاستماع بشواطئها بجانب توفير كافة السلع.

 

المخابز تموين مطروح المخابز البلدية مديرية التموين المستودعات

رئيس التحرير

وائل لطفي

الانحياز للبسطاء

الأكثر قراءة

ثورة فى أوضة اللبس.. تفاصيل حديث بيبو للاعبى الأهلي قبل مباراة إنبى

نتيجة الصف الثالث الثانوي الأزهري 2021 عبر رابط بوابة الأزهر

الرئيس يكرم مشاركين فى المشروع القومى للإسكان

«على أعتاب الموجة الرابعة».. خريطة رقمية توضح الوضع الوبائى فى مصر

الصحة: 97 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و5 حالات وفاة

رابط بوابة الأزهر الإلكترونية النتائج لمعرفة نتيجة الثانوية الأزهرية 2021

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الحسين عبدالرازق

إنقاذ القاهرة الخديوية

صفاء النجار

الحوار مع ذاتك المستقبلية «4»

ماجد حبته

أفغانستان.. ربع قرن إلى الوراء

محمد عبدالعزيز

حار جاف «حارق».. صيفًا

بسنت حسن

حسان والمعونة الأمريكية

مؤمن المحمدي

المعلومات

د. محمد عفيفي

تاريخنا وأسماء الشوارع

د.كريمة الحفناوى

الثقافة فى قرى «حياة كريمة».. شهادة حية

صور

بلقيس تُطرب جمهورها فى دار الأوبرا

الإسماعيلي يهدي الزمالك صدارة الدوري بالتعادل مع الأهلي

العرض الخاص لفيلم موسى

محطة تل أبيب

المزيد

قانون «ممتلكات اليهود».. أزمة جديدة بين إسرائيل وبولندا بسبب «الهولوكوست»

جهود مصرية لاستمرار الهدوء على حدود غزة

عام على اتفاق التطبيع.. كيف أصبحت العلاقات بين إسرائيل والإمارات؟