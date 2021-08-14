تشغيل 142 مخبزا لإنتاج الخبز للمواطنين في مطروح

أكد المحاسب حسن كمال الشيباني وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمطروح ومدير مديرية التموين والتجارة الداخلية، أنه يتم صرف دقيق استخراج 82% للمخابز من خلال المطاحن لتصل نحو 4 آلاف طن شهريا لإنتاج الخبز البلدي المدعم فئة الـ5 قروش للمستفيدين علي البطاقات التموينية بواقع صرف 5 أرغفة يوميا للفرد، لافتا إلى أنه تم تشغيل المخابز المتوقفة بسبب عدم سدادها الأقساط كاملة وتم السماح لهم بالتقسيط شهريا بهدف توفير الخبز بكميات كبيرة لسد الاحتياجات على رغيف الخبز.

وأوضح وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمطروح في تصريح لـ«الدستور» أنه يتم توزيع دقيق استخراج 82% لأصحاب البطاقات التموينية في المناطق البعيدة عن المخابز البلدية من خلال المستودعات الدقيق البالغة نحو 135 مستودعا.

وأضاف أن المواطن يقوم باستلام حصة 10كيلو جرام مقابل عدم حصوله علي الخبز وتبعد مسافات طويلة عن محل إقامته، لافتا إلى أن المواطنين في تلك المناطق يفضلون استلام الدقيق لتصنيع الخبز في البيوت حسب رغبتهم فضلا عن الدقيق له استخدامات كثيرة غير الخبز ويستخدم في تصنيع الحلوي ومنتجات آخرى.

وقال إن إجمالي عدد المخابز البلدية المنتشرة على مستوى المحافظة تقوم بإنتاج الخبز البلدي تبلغ حاليا نحو 142 مخبزا لافتا إلى أن هناك رقابة علي المخابز البلدية للتأكد من توفير الخبز بشكل يومي وعدم توقف المخابز البلدية عن الإنتاج والعمل طبقا للمواعيد الرسمية للمخابز وإنتاج الخبز بمواصفات قياسية محددة وجودة عالية ووزن 90 جرام وقطر 18سم وطبيعي الشكل واللون.

وأضاف أن المخابز تعمل بشكل منتظم لتوفير احتياجات المواطنين داخل المدينة وخاصة الوافدين والقادمبن من غالبية المحافظات للتنزه داخل المدينة والاستماع بشواطئها بجانب توفير كافة السلع.