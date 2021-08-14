السبت 14 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تداول 22 سفينة حاويات وبضائع بميناء دمياط خلال 24 ساعة

ميناء دمياط
ميناء دمياط

تداولت أرصفة ميناء دمياط 22 سفينة حاويات وبضائع عامة على أرصفة الميناء خلال 24 ساعة مضت.

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 24958 طن تشمل: 4488 طن يوريا و8900 طن رمل و10250 طن فوسفات و1320 طن بودرة جبس.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 38491 طنًا تشمل 28000 طن ذرة و1829 طن خشب زان و 5534 طن كلوريد إيثلين و 2614 طن أنابيب و1927 رأس ماشية (عجول تسمين) بإجمالي وزن 514 طنًا.

بينما بلغ إجمالى حركة الصادر من الحاويات 686 حاوية مكافئة تشمل خضراوات (بطاطس وبطاطا وفلفل و خضار مجمد مشكل) وحاصلات زراعية (زيتون) وفواكه (فراولة ورمان) يتم تصديرها إلى كل من الإمارات وألمانيا وسلوفينيا وكرواتيا، بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 162 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الترانزيت 1552 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 12690 طنًا، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 3147 شاحنة.

محافظ دمياط منال عوض محافظة دمياط دمياط حاويات وبضائع

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وائل لطفي

الانحياز للبسطاء

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