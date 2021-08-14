السبت 14 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

منسق حياة كريمه بالمنوفيه:إقبال على قوافل حياه كريمه والكشف على ١٣٣٥ مريض

منسق حياة كريمة بالمنوفية: الكشف على 1335 مريض

قوافل علاجيه تابعه
قوافل علاجيه تابعه لحياه كريمه

أعلن مهندس محمد ربيع منسق عام حياة كريمة بمحافظة المنوفية عن تنفيذ  قوافل طبية بقريتي سرسموس وزاوية الناعورة والكشف على أعداد كبيرة من الأهالي التابعين مركز الشهداء  بمحافظة المنوفيه  وتندرج القوافل الطبيه بحياه كريمه تحت بند تنمية الإنسان الذي أكد عليه رئيس الجمهورية.

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قوافل علاجيه تابعه لحياه كريمه

وأكد منسق عام حياة كريمة أنه تم الكشف على 1335 حالة حيث تم الكشف على 690 مريض بقرية سرسموس بجانب تحويلات لأطباء ومعامل أشعة وتحاليل و صرف الأدوية بالمجان، كما تم تنفيذ القافلة الثانية بقرية زاوية الناعورة بمشاركة الإدارة الطبية وتم توقيع الكشف الطبي على 645 حالة بجانب التحويل للأطباء ومعامل الأشعة والتحاليل.

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قوافل علاجيه تابعه لحياه كريمه

وأضاف ربيع أن القافلة ضمت مجموعة كبيرة من التخصصات كما قدمت القوافل للمرة الأولى بالتعاون مع الإدارة الصحية لقاح فيروس كورونا.

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قوافل علاجيه تابعه لحياه كريمه

وأضافت الدكتورة أمل عبد الوارث أنه تم تسجيل الحالات لتلقي لقاح فيروس كورونا المستجد أثناء القافلة وإعطاء أكثر من 100 شخص لقاح فيروس كورونا خلال قوافل حياة كريمة اليوم.

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قوافل علاجيه تابعه لحياه كريمه

وأضاف منسق حياة كريمة أن القوافل ضمت أكثر من 12 تخصص من مجموعة شباب أطباء فينا الخير المتطوعين لدعم قوافل حياة كريمة وهم  نساء وولادة، دكتور أحمد عصر تخصص، الباطنة دكتور أحمد الفقي عظام، دكتور عبدالحميد الفقي، وتخصص المخ والأعصاب دكتور أحمد عبد الحليم، والأطفال دكتور أحمد غزالة، والصدر دكتور سمير فوزي، تخصص الأنف والأذن دكتور مصطفى محيى، والعلاج الطبيعي دكتورة دارين الصاوي.

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قوافل علاجيه تابعه لحياه كريمه

كما تم عمل تحويلًا جراحة مجانية للدكتور محمد الطنطاوي، وتحويل أسنان مركز البسمة وتحويل عيون ورمد دكتور عبدالله عوض، كما تم صرف الأدوية لأكثر من 1000 حاله مجانًا  بالكامل القافلتين، تأتي هذه القوافل ضمن خطة مؤسسة حياة كريمة بالمنوفية لخدمة أهلنا بقرى حياة كريمة.

IMG-20210813-WA0153
قوافل علاجيه تابعه لحياه كريمه

قوافل علاجيه تابعه لحياه كريمه
قوافل علاجيه تابعه لحياه كريمه
قوافل علاجيه تابعه لحياه كريمه
قوافل علاجيه تابعه لحياه كريمه
قوافل علاجيه تابعه لحياه كريمه
قوافل علاجيه تابعه لحياه كريمه
قوافل علاجيه تابعه لحياه كريمه
قوافل علاجيه تابعه لحياه كريمه
قوافل علاجيه تابعه لحياه كريمه
قوافل علاجيه تابعه لحياه كريمه
المنوفية محافظة تعاون اطفال الكشف الطبى الشهداء معامل قوافل

رئيس التحرير

وائل لطفي

الانحياز للبسطاء

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