رامي جمال يستعد لطرح «كنا ممكن نتفق» خلال أيام

يواصل النجم رامي جمال وضع اللمسات النهائية على أحدث أعماله الغنائية، حيث يستعد لطرح أغنية جديدة على طريقة السنجل تحمل أسم “كنا ممكن نتفق” خلال الأيام القليلة المقبلة.

ويتعاون رامي جمال في أغنية “كنا ممكن نتفق” مع كل من الشاعر الغنائي أحمد حسن راؤول، والمحلن محمد حمزة، والموزع الموسيقي أمين نبيل، وتحمل الأغنية في كلماتها وألحانها الطابع الدرامي.

واعتاد المطرب رامي جمال خلال الأشهر الماضية على طرح العديد من الأغنيات المنفردة بدلا من طرح ألبوم غنائي كامل دفعة واحدة وحقق خلالهم ردود أفعال قوية ونسبة استماع عالية عبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب” وجميع المنصات الغنائية الإلكترونية، ويطرح رامي جمال الأغنيات المنفردة ضمن ألبومه الغنائي الجديد الذي يحمل أسم "ولسه"، بشكل متتابع خلال 2021، ويضم 10 أغنيات، من إنتاج "نجوم ريكوردز".

صناع ألبوم رامي جمال الجديد

ويتعاون رامي جمال في ألبومه الجديد “ولسه” مع مجموعة من الشعراء والملحنين والموزعين فضلا عن تقديمه عدة ألحان في ألبومه، ومنهم الشاعر أحمد المالكي، الملحن سهم، الموزع الموسيقي نادر حمدي، والشاعر جمال الخولي، الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، الشاعر أحمد حسن راؤول، والمحلن محمد حمزة، والموزع الموسيقي أمين نبيل، ووسام عبد المنعم، والشاعر رفيق نجيب، والملحن ياسر نور، وغيرهم من صناع المزيكا.

آخر أعمال رامي جمال الغنائية

وطرح رامي جمال، أغنيته الجديدة "قلة الإحساس"، وهي الأغنية الرابعة من البومه، من إنتاج "نجوم ريكوردز"، ونجحت في تحقيق نجاح كبير وتصدرت تريند "يوتيوب" منذ طرحها، وهي من كلمات جمال الخولي، وألحان رامى جمال، وتوزيع وميكساج وسام عبد المنعم.

وكما طرح رامي جمال في عيد الفطر الماضي، أغنية «دقيقة واحدة» من كلمات رفيق نجيب، وألحان ياسر نور، وتوزيع موسيقي وميكساچ وماستر وسام عبد المنعم.

بالإضافة إلى طرحه أغنية بعنوان "مابتكبريش" من كلمات أحمد المالكي، وألحان سهم، وتوزيع نادر حمدي، واغنية "ولسه" من كلمات جمال الخولي، وألحان رامي جمال، وتوزيع احمد إبراهيم.