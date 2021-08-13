الجزائر تعلن مصدر حرائق الغابات

أكد المدير العام للوكالة الفضائية الجزائرية عزالدين أوصديق، أن حرائق الغابات المسجلة، منذ الإثنين الماضي، عبر أرجاء البلاد لا سيما بولاية تيزي وزو مصدرها إجرامي، مشيرًا إلى أن هذه الحرائق سجلت جميعها على مقربة من الطرقات.



وقال أوصديق وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية إن نشوب الحرائق في "تيزي وزو" كان قريبًا من الطرقات والمسالك، كما أن الوكالة لاحظت أن انطلاق النيران موزع بجميع أرجاء الولاية غير أنها هذه المرة ترتكز بالجنوب الشرقي لمدينة تيزي وزو المعروفة بالتمركز الكبير للسكان والمناطق السكنية، مشيرًا إلى أن الغطاء النباتي في المنطقة معروف بقابليته الكبيرة للاشتعال.

وأضاف أوصديق أن نشوب حرائق في مثل هذا التوقيت غير ممكن من حيث المناخ والظروف، مشيرًا إلى أن معطيات الوكالة تم تسليمها للجهات المختصة من أجل تحديدها مستقبلًا وتحديد هوية مرتكبي هذه الجرائم.

وأشار إلى استخدام الوكالة لأقمار صناعية دولية بهدف تحديد مناطق انطلاق الحرائق، مبينًا أن الحرائق التي حدثت في ولاية تيزي وزو تتمركز على مستوى الجنوب الشرقي للولاية، لا سيما بمنطقة الأربعاء ناثي راثن وعين الحمام وبني يني على وجه الخصوص.

ونوه المدير العام للوكالة الفضائية الجزائرية بأن الخسائر تقدر بـ 23 ألف هكتار على مستوى "تيزي وزو"، و6500 هكتار ببجاية، و1800 هكتار بولاية جيجل.

وأعلنت الحماية المدنية الجزائرية، اليوم الجمعة، عن إخماد 76 حريقًا عبر 15 ولاية خلال الـ24 ساعة الماضية.



وأوضحت الحماية المدنية- في بيان أوردته وكالة الأنباء الجزائرية- أن الحرائق التي تم إخمادها كانت 40 حريقًا في ولاية تيزي وزو، وولاية الطارف 11 حريقًا، وبجاية 8 حرائق، وجيجل 4 حرائق، والبليدة 4 حرائق، إضافة إلى إخماد حريقين بولايات عين الدفلى، وسوق أهراس، والمدية، وسكيكدة، وكذلك إخماد حريق واحد في ولايات تبسة، وعنابة، وبومرداس وولاية برج بوعريريج.

وأشارت إلى أن وحداتها تعمل حاليًا مع الجهات المعنية أيضًا على إخماد 35 حريقًا عبر 11 ولاية، مؤكدة في الوقت ذاته أنه تم تسجيل نشوب 5 حرائق أخرى في ولاية تيزي وزو صباح اليوم.