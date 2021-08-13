زيارة مفاجئة و14 ألف استشارة.. ماذا قدمت هيئة الرعاية الصحية خلال أسبوع؟

أصدرت الهيئة العامة للرعاية الصحية، اليوم الجمعة، نشرتها الإخبارية الدورية "رعاية نيوز"، والتي تتضمن إنجازات الهيئة وفعالياتها وأنشطتها على المستويين المحلي والدولي، وكذلك فعاليات وأنشطة إداراتها وفروعها ومنشآتها الصحية بمختلف المحافظات.

واستهلت النشرة، باستعراض الاجتماع الأول للدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، ومساعد وزير الصحة والسكان، بمديري أفرع الهيئة الجدد بمحافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة "بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية"، لمناقشة خطط تشغيل المنشآت الصحية التابعة للهيئة بمحافظاتهم.

كما تضمنت النشرة، الزيارة المفاجئة للدكتور أحمد السبكي، لمجمع الإسماعيلية الطبي التابع للهيئة بمحافظة الإسماعيلية، لمتابعة سير العمل على أرض الواقع، واستقصاءه آراء المرضى خلال الزيارة، وذلك للوقوف على مستوى الخدمة الطبية المقدمة لهم، وتوجيهاته لرؤساء الأقسام للوصول إلى أعلى مستوى من مستويات الجودة العالمية والوصول إلى راحة المنتفعين بمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة بالمحافظة.

وتابعت النشرة، باستعراض إنجازات وأنشطة مركز "شرق النوادي" كأول مركز طب أسرة معتمد طبقًا لمعايير الاعتماد الدولية الصادرة عن "الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية" يوليو2021، والمعتمدة من منظمة الاسكوا، وتهنئة رئيس الهيئة للعاملين به لتفانيهم في العمل للوصول إلى هذا المستوى من الجودة والذي يضاهي المستويات العالمية.

كما تضمنت "رعاية نيوز" إبراز نجاح العمليات المستحدثة في المستشفيات التابعة للهيئة بالمحافظات المختلفة، والتي شملت نجاح أول عملية تسليك القناة الدمعية لطفلة باستخدام منظار الأنف DCR دون أي فتح خارجي بمستشفى السلام بورسعيد، وكذلك نجاح جراحة لإنقاذ طفلة تعرضت لقطع فى القصبة الهوائية إثر سقوطها على لوح زجاجي حاد أدى الى جرح نافذ بالرقبة، وذلك بمستشفى حورس التخصصي التابع لفرع الهيئة بالأقصر.

وتضمنت أيضًا نجاح مستشفى طيبة التخصصي بالمحافظة في إجراء ثاني عملية إصلاح تمدد وانسداد الشريان الأورطي لمريضين دون جراحة باستخدام أحدث التقنيات العالمية EVAR وCERAB، دون تحميل المريض أي مبالغ مالية إضافية، وتحمي المريض من المخاطر التي قد يتعرض لها عند اختيار الحل الجراحي وتساعد على سرعة تعافي المريض واستقرار حالته الصحية دون مضاعفات خطيرة على حياته أو صحته.

وذكرت النشرة الإخبارية، أنه تم تقديم أكثر من 14000 استشارة طبية عن بُعد وبالمجان ضمن خدمات مبادرة "اطمن" لمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بمحافظتي بورسعيد والأقصر، عبر التطبيق الإلكتروني "البالطو/ElBalto" خلال عام.

كما شملت النشرة، استمرار حملة "اطمن على ابنك" للكشف الطبي المجاني على طلاب المدارس المنقولين للصف الأول الإعدادي والأول الثانوي، وكذلك المتقدمين لمراحل رياض الأطفال kg1 والصف الأول الإبتدائي، بمحافظة بورسعيد، وفحص 26 ألف طالب ضمن الحملة حتى الآن.

وتضمنت أيضًا، إطلاق حملة "اسبقي بخطوة" للفحص المبكر المجاني عن سرطان عنق الرحم، وذلك لدى السيدات المنتفعات بخدمات منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بمحافظة الإسماعيلية، وذلك بالتعاون"الجمعية المصرية لمنظار عنق الرحم والخلايا غير الطبيعية"، كأول جمعية من نوعها في مصر وإفريقيا في هذا التخصص، وكذلك مبادرة الكشف المبكر المجاني عن أمراض هشاشة العظام، وذلك لكل المواطنين من الرجال والسيدات فوق سن الـ40، وتم، حتى الآن، الكشف عن ٤٥٠ فردا من أهالي محافظة الإسماعيلية، ضمن المبادرة.

واختتمت النشرة، باستعراض الهيئة تفاصيل محاور التحول الرقمي بمستشفياتها، وهو ما يدعم خطط الهيئة الاستراتيجية في الوصول لأن تكون هيئة ذكية لا ورقية، ويعزز نظم المعلومات ومنظومة التحول الرقمي داخل مقراتها، وبكافة المنشآت الصحية التابعة لها بمحافظات "بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية"، ويسهل على المنتفعين بمنظومة التأمين الصحي الشامل الحصول على الخدمة الطبية بشكل سريع ومميكن وبأعلى مستوى من مستويات الجودة العالمية.

جدير بالذكر أن نشرة "رعاية نيوز"، هي نشرة إخبارية تصدر بشكل أسبوعي عن انجازات وفعاليات وأنشطة الهيئة العامة للرعاية الصحية وإداراتها وفروعها ومنشآتها الصحية المختلفة على المستويين المحلي والدولي، وذلك إيمانًا منها بضرورة إبراز الإنجازات والحقائق والمعلومات عن الجهات والهيئات المختلفة من مصادرها الرسمية للنشر والتوعية بأهم خدماتها والرعاية الصحية التي تهم المواطن المصري للانتفاع بها، إضافة إلى دحض الشائعات في حال ظهورها، والتي قد تثير الذعر والبلبلة بين المواطنين وتثير الرأي العام لغياب المعلومات الصحيحة الموثوقة من قنواتها الرسمية، وخاصة في المجال الصحي الذي يعد أهم المجالات التي تمس حياة المواطن المصري وسلامته وصحته.