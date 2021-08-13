وكيل «الشيوخ»: الرئيس السيسى أوجد خريطة مصرية يحتل فيها الجميع موقعهم المستحق

قالت النائبة فيبي فوزي، وكيل مجلس الشيوخ، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أوجد أجندة وطنية تستهدف تمكين كل فئات المصريين سواء سياسياً أو اقتصاديا أو اجتماعيا، منذ اليوم الأول لتوليه مهام المسؤولية، ولعل هذه الأجندة قد تجلت بوضوح في الجهد الكبير الذي بذلته الدولة لتمكين المرأة والشباب وذوي الاحتياجات الخاصة، وغيرهم من الفئات التي لم تكن منخرطة في العمل السياسي ولا مشاركة كما يحق لها في صنع القرار.

وأكدت فوزي، أن الرئيس السيسي انحاز للشباب مثلما انحاز للفقراء وسكان العشوائيات والفئات المحرومة، فجاءت النتائج باهرة، مؤكدة أن ثمة خريطة مصرية جديدة يحتل فيها الجميع موقعهم المستحق.

وأضافت، أن الشباب بالفعل في قلب الأحداث منذ إطلاق الرئيس العديد من المبادرات التي يأتي في الصدارة منها مؤتمرات الشباب العديدة التي عقدت تحت رعايته، ومنتدى شباب العال الذي استهدف إيجاد نوافذ للتواصل بين الشباب المصري والعالمي في الفكر والثقافة والتجارب السياسية والاقتصادية والتنموية.

وأوضحت وكيل مجلس الشيوخ، أن إنشاء الأكاديمية الوطنية لتأهيل وتدريب الشباب كانت بمثابة إعلان لبدء مرحلة جديدة من عمر الوطن يتم خلالها تخريج كوادر مؤهلة للقيام بأعباء القيادة ومدربة على صنع القرار، وقد تم بالفعل الاستعانة بعدد كبير من خريجي هذه المؤسسة الوطنية في مواقع قيادية من بينها العمل كنواب للمحافظين في طول البلاد وعرضها.

وتابعت وكيل مجلس الشيوخ: «على جانب آخر جاءت التشريعات التي وفر الرئيس المناخ الملائم لإقرارها»، مؤكدة ضرورة حصول الشباب على نصيب ملائم من المقاعد في المؤسسات المنتخبة سواء في البرلمان بغرفتيه أو المجالس الشعبية المحلية التي سوف يصدر قانون بتشكيلها تطبيقا لما نص عليه الدستور، وقد كان من ثمرات هذا المناخ المواتي الذي لم تشهد له مصر مثيلا من قبل، وأقبل الشباب بحماس على العمل السياسي والحزبي حتى تشكلت تنسيقية شباب الأحزاب التي أسهمت بدرجة كبيرة في خوض الشباب للمعترك الانتخابي وعززت فرصتهم في دخول البرلمان، وكانت بمثابة مدرسة لتأهيل الكوادر الشبابية من كل الاتجاهات والانتماءات الحزبية.

وأكدت فوزي، أن تجربة الشباب تحت قبة البرلمان كانت ثرية للغاية وضخت دماء جديدة وفكرًا متحمسًا هدفه إعلاء مصلحة الوطن وتحقيق تقدمه وازدهاره.

واختتمت فوزي: لا أعزل تجربة تمكين الشباب في عهد الرئيس السيسي عن مشروعه الكبير لبناء الإنسان المصري وتعزيز قدراته ودعم منظومة قيمه الفكرية والأخلاقية، هي بالفعل تجربة جديرة بالمزيد من البحث والدراسة لكيفية تحقيق هدف طالما سعينا جميعا لتحقيقه، حتى قيض الله له الرئيس عبد الفتاح السيسي بجسارة فكره واستشرافه لضرورة الاستفادة من كل الموارد البشرية التي تتمتع بها مصر للوصول إلى آفاق بعيده في تحقيق التنمية المستدامة".