إصابة فلسطينين برصاص الاحتلال خلال مسيرة ضد الاستيطان شرق نابلس

أصيب خمسة مواطنين فلسطينيين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، اليوم الجمعة، جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي، مسيرة منددة بإقامة بؤرة استيطانية على أراضي قرية بيت دجن شرق نابلس.

وأطلقت قوات الاحتلال الرصاص المعدني وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع صوب المشاركين في المسيرة، مما أدى لإصابة خمسة منهم بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، عولجوا ميدانيا.

وتشهد بيت دجن يوم الجمعة من كل أسبوع، ومنذ أشهر عدة، مواجهات مع الاحتلال في الأراضي المهددة بالاستيلاء عليها لصالح التوسع الاستيطاني.

إصابات واعتقالات خلال قمع الاحتلال فعالية مناهضة للاستيطان جنوب الخليل

كما أصيب عشرات المواطنين برضوض واختناق، واعتقل خمسة آخرون، خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي، المشاركين بالوقفة الأسبوعية لمناهضة الاستيطان في مسافر يطا جنوب الخليل.

وأفاد منسق اللجان الشعبية والوطنية لمقاومة الاستيطان والجدار جنوب الخليل راتب الجبور، بأن قوات الاحتلال منعت المواطنين من إقامة الصلاة على أراضي أم الشقحان بالمسافر المهددة بالاستيلاء عليها، وأطلقت قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع تجاههم، واعتدت الضرب بأعقاب البنادق على المسن علي الجبارين، نقل إثرها إلى إحدى مستشفيات الخليل.

وأكد الجبور أن قوات الاحتلال اعتقلت 5 مواطنين ومتضامنا أجنبيا، عرف منهم المسن سليمان الهذالين، و4 شبان من عائلة الجبارين، وأعلنت المنطقة "عسكرية مغلقة"، وفقا لوكالة وفا الفلسطينية.

وأوضح الجبور أن الفعالية أقيمت بدعوة من قبل هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، ولجان الحماية والصمود، للصلاة على أرض منطقة أم الشقحان المهددة بالاستيلاء لصالح التوسع الاستيطاني.

وفى وقت سابق من اليوم، أغلق متضامنون أمريكيون مع الشعب الفلسطيني، مداخل شركة "رايثيون" المصنعة للصواريخ الموجهة والقبة الحديدية.

وقال المتضامنون، في بيان لهم، إن هذه الفعالية جاءت احتجاجا على بيع الشركة أسلحة بمليارات الدولارات خلال العقد الماضي، استخدمت في قتل الفلسطينيين وسرقة أراضيهم، وفي الدفاع عن نظام الفصل العنصري الإسرائيلي.