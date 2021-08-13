غلق مركزين لجراحة العيون بالمحلة الكبرى لعدم توافر الاشتراطات الصحية

قرر الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية ، غلق مركزين لجراحة العيون بمدينة المحلة الكبرى ، تنفيذا لتوجيهات الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية بتشديد الرقابة على المنشآت الطبية الخاصة.

جاء ذلك بسبب عدم الالتزام بمعايير مكافحة العدوى بالمركز ومخالفة الاشتراطات الطبية والصحية وشروط التشغيل والترخيص وعدم تفعيل منظومة النفايات.

وشكل الدكتور حامد محمود، مدير عام العلاج الحر، لجنة مكبرة برئاسة الدكتور بيشوي سامي والدكتور أحمد كامل الشيخ ودكتور مهاب صلاح ( مفتش علاج حر المحلة ثان)

وذلك للمرور علي المنشآت الطبية الخاصة غير المرخصة، والمتسببة في عدم تقديم الخدمة الطبية الآمنة للمواطنين وإعداد تقرير عن حالة المراكز الطبية، وأوصى التقرير باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

تشميع مركز لجراحة العيون

وفى سياق آخر، أوضح الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل الصحة بالغربية ، أن القافلة الطبية المجانية بقرية القرشية التابعة لمركز السنطة ضمن المبادرات الرئاسية الذى أطلقها الرئيس الفتاح السيسى "حياة كريمة "، لتوقيع الكشف والفحص الطبي لأهالي محافظة الغربية وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان والدكتور طارق رحمى محافظ الغربية.

وأشار وكيل وزارة الصحة إلى أن القوافل فى عدة تخصصات طبية، تضم "الباطنة والأطفال والجراحة والجلدية والأسنان والمسالك البولية والنساء والتوليد ، وأنف وأذن وحنجرة وعيادة تنظيم أسرة ومعمل وصيدلية لصرف الدواء"، وسوف يتم توقيع الكشف وإجراء الفحوصات الطبية والتحاليل وصرف العلاج بالمجان.