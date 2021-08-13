الجمعة 13 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

تزامنًا مع صوم العذراء.. الأنبا ساويرس يُسيم رهبان جدد

جانب من الرسامة
جانب من الرسامة

ترأس الأنبا ساويرس، أسقف ورئيس دير الخطاطبة، رسامة  3 رهبان جدد لدير الشهيد مار بقطر بن رومانوس بالخطاطبة، وهم: الراهب أغابيوس والراهب أبانوب والراهب مكاري.

يأتي ذلك تزامنًا مع صوم السيدة العذراء مريم والذي بدأته الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، في 7 أغسطس الجاري.

ويعد صوم السيدة العذراء مريم من الأصوام التي يحرص الشعب القبطي على صيامها تقديرًا لمكانة السيدة العذراء مريم، ويمتنع الأقباط عن تناول اللحوم ويكتفون بتناول المأكولات بالزيت فقط،  ويسمح في صوم العذراء بتناول الأسماك باعتباره من أصوام الدرجة الثانية، وهناك البعض يمتنع فيه عن أكل الأسماك، ولكن البعض يصومه بزهد وتقشف زائد ويكتفي بتناول المأكولات بدون زيوت.

وصوم السيدة العذراء هو الصوم الذي صامه الرسل أنفسهم، فعندما عاد توما الرسول من التبشير في الهند، فقد سألهم عن السيدة العذراء، قالوا له إنها قد ماتت، وعندما ذهبوا إلى القبر لم يجدوا جسدها، فبدأ يروي لهم أنه رأى الجسد صاعدًا إلى السماء، فصاموا 15 يومًا من أول مسرى حتى 15 مسري، فأصبح عيد للعذراء يوم 16 مسرى من التقويم القبطي.

وتُستقبل الأديرة القبطية  الملايين من الزوار من الأقباط كل عام خلال صوم السيدة العذراء مريم والذي يحل في أغسطس من كل عام، إذ يتوافد الأقباط على دير درنكة وهو أحد محطات العائلة المقدسة.

وكذلك دير العذراء بالجبل الغربي لمدينة أسيوط، والذي يقع على ارتفاع مائة متر من سطح الأرض الزراعية، ويبعد عن المدينة عشرة كيلومترات تقطعها السيارة في ربع ساعة، وللذهاب إلى الدير يعبر الزائر بالمدينة غربًا حتى يرى نفسه في مواجهة جبل أسيوط الواقف منتصبًا، وعنده يتجه جنوبًا ثلاثة كيلومترات أخرى إلى قرية درنكة، ثم يتجه نحو الطريق الصاعد إلى الجبل مسافة كيلو متر، وفي نهايته تصل السيارة أمام أبواب الدير.

السيدة العذراء الكنيسة القبطية العائلة المقدسة صوم السيدة العذراء مريم صوم السيدة ثلاثة صوم السيدة العذراء مار بقطر لكنيسة القبطية الأرثوذكسية

رئيس التحرير

وائل لطفي

ثمن الشرف

الأكثر قراءة

خطوات الاستعلام عن لقاح كورونا عبر موقع وزارة الصحة الرسمي أون لاين

بعد قرار العمرة.. موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية 2021 يشغل اهتمامات الجميع

الإمارات: استمرار هجمات «الحوثى» يعكس تحديها السافر للمجتمع الدولى

القوات المسلحة تستقبل فريال أشرف بطلة «أوليمبياد طوكيو» (صور)

لطلاب الشهادات المعادلة 2021.. شروط القبول والأوراق المطلوبة للتقديم بالجامعات المصرية

عقب عرض «ليلتكم سعيدة».. المركز الكاثوليكى للسينما يكرم المخرج خالد جلال

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

تاريخنا وأسماء الشوارع

د.كريمة الحفناوى

الثقافة فى قرى «حياة كريمة».. شهادة حية

ماجد حبته

إنهم يخلطون الدين بالفساد!

د هند جاد

مسموح بنصف خيانة

د. بهي الدين مرسي

تسعير الحواس الخمس

أسماء محفوظ

مصر الطيبة مش المتكلفة

سمر عادل

الاقتصاد التونسى تحت إدارة الإسلام السياسى

مدحت بشاى

حتى لا يكون الجمال بضاعة أهل القبح

صور

بلقيس تُطرب جمهورها فى دار الأوبرا

الإسماعيلي يهدي الزمالك صدارة الدوري بالتعادل مع الأهلي

العرض الخاص لفيلم موسى

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل توسع نطاق حملة التطعيم بجرعة تنشيطية من لقاحات «كورونا»

رسالة خاصة وتميمة يهودية.. طقوس افتتاح مكتب اتصال إسرائيلى في المغرب (فيديو)

الاحتلال الإسرائيلى يجبر 5 مقدسيين على هدم منازلهم