الجمعة 13 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

فن

يعرض في سبتمبر المقبل.. تفاصيل دور نيللي كريم في «30 مارس»

نيللي كريم
نيللي كريم

أسابيع قليلة ويعرض فيلم "30 مارس" للنجمة نيللي كريم في دور العرض السينمائي المختلفة، و قترب مخرجه أحمد خالد موسى من تنفيذ أغلب أعمال المونتاج الخاصة بالفيلم .

- تفاصيل دور نيللي كريم

و  تجسد نيللي شخصية زوجة خائنة تتحايل على زوجها من أجل مصالح شخصية، وتتعاون فيه للمرة الخامسة مع شركة دانا للإنتاج والتوزيع السينمائي، الفيلم من تأليف حميد المدني، على أن يتم عرضه في شهر سبتمبر المقبل.

ويشارك في بطولة الفيلم النجوم أحمد الفيشاوي، دينا الشربيني، أسماء أبو اليزيد، خالد الصاوي، صبري فواز، أحمد خالد صالح، محمد جمعة، ندى موسى ومحمد شاهين.

 - قصة فيلم "30 مارس"

قصة الفيلم تدور حول حياة شخص كان من الأغنياء ولكن مع مرور الوقت وجد نفسه فقيرا، وتتحول حياته بشكل كامل ويصبح همه هو أن يجد قوت يومه ويعمل على سيارته الخاصة.

و يلعب  أحمد الفيشاوي دور هذا الشاب، والذي تسكن بجواره الفنانة دينا الشربيني التي تساعده في محنته التي حدثت في يوم 30 مارس وهو السبب في تسمية الفيلم بـ 30 مارس.

 في سياق متصل ، انضمت النجمة نيللي كريم لفريق عمل فيلم "صقر وكناريا" أمام النجمين أحمد عز وماجد الكدوانى ومن إخراج أحمد علاء الديب، وهو عمل يصنف بـ"أكشن كوميدى" من تأليف أيمن وتار، بعد سلسلة من الأعمال الكوميدية التى كتبها فى الفترة الأخيرة كان آخرها "البعض لا يذهب للمأذون مرتين".

يذكر أن آخر أعمال النجمة كان مسلسل "ضد الكسر" والذى عرض خلال الموسم الرمضانى بطولة ، محمد فراج، لقاء الخميسى، مصطفى درويش، هشام إسماعيل، تارا عماد، سينتيا خليفة، حمزة العيلي، لؤى عمران، نور ايهاب، تامر هشام، نهير أمين، جمال يوسف، سامى مغاورى وتأليف عمرو الدالي، وإخراج أحمد خالد، وإنتاج مشترك بين المتحدة للخدمات الإعلامية والعدل جروب.

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