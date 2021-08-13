لطلاب الشهادات المعادلة 2021.. شروط القبول والأوراق المطلوبة للتقديم بالجامعات المصرية

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بدء قبول أوراق الطلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية بداية من يوم الاثنين الموافق 16/8/2021، عقب إدخال الطلاب البيانات الأساسية و الرغبات على موقع التنسيق الإلكتروني، كذلك أوضحت شروط القبول للطلاب الحاصلين على الثانوية العامة المعادلة من الدول العربية والأجنبية وهي كالتالي:

الشهادات المعادلة

يشترط تقديم المستند الذى يفيد الإقامة الشرعية (قانونية وفعلية) للطالب وولي أمره من البلد الحاصل منها على الشهادة الثانوية خارج جمهورية مصر العربية، وذلك خلال مدة الدراسة التي تمنح الشهادة الثانوية على أساسها، ويحسب منها المجموع الاعتباري للدرجات، من خلال تقديم إقامة فعلية موثقة من المستشار الثقافي المصري أو من السفارة المصرية بالدولة المانحة أو جواز سفر موضحًا به تواريخ الدخول والخروج خلال فترة الدراسة، بالإضافة لشهادة تحركات موضحاً بها تواريخ الدخول والخروج.

وجاءت الأوراق المطلوبة من الطلاب الحاصلين على الشهادات العربية والأجنبية من الخارج للالتحاق بالجامعات والمعاهد المصرية، شهادة النجاح الأصلية مستوفاة جميع التصديقات، و شهادة الميلاد المصرية، وإفادة بالإقامة الشرعية (قانونية وفعلية) للطالب وولى أمره فى البلد الحاصل منها الطالب على شهادة الثانوية خارج مصر.

كما أوضحت وزارة التعليم العالي، موقف الطلاب الذين تأخروا عن مواعيد التقديم، بأن يتم ترشيحهم للكليات والمعاهد التي بها أماكن متبقية وفقًا للشهادة الحاصلين عليها، بشرط استيفائهم الحد الأدنى المطلوب لهذه الكليات والمعاهد.

ومن ناحية أخرى، تستمر أعمال اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة للعام الدراسي الجديد، والتي بدأت يوم السبت الماضي 7 أغسطس وتستمر حتى يوم الخميس الموافق 19 أغسطس الجاري بالكليات التي يشترط القبول بها إجراء اختبارات القدرات وهي

كليات الإعلام، كليات الفنون الجميلة (فنون،عمارة)، كليات الفنون التطبيقية بجامعات(حلوان، دمياط، بنها، بني سويف)، كلية التربية الموسيقية بالزمالك جامعة حلوان كلية التربية الفنية بالزمالك جامعة حلوان, كلية التربية الفنية جامعة المنيا، كليات التربية الرياضية، شعبتا التربية (التربية الفنية والتربية الموسيقية) بكليات التربية النوعية، وشعبة المسرح التربوي بكلية التربية النوعية جامعة المنصورة وفرعيها (ميت غمر، منية النصر)، شعبتا التربية الفنية بكليتي (التربية بالإسماعيلية جامعة قناة السويس وكلية التربية بالسويس جامعة السويس).

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إضافة إلى كلية التربية بالإسماعيلية (شعبة التربية الموسيقية) ج قناة السويس، والكليات التابعة للجامعات التكنولوجية (كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية، وكلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة الدلتا التكنولوجية، والكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة بني سويف التكنولوجية)، كليات التمريض والمعاهد الفنية للتمريض، وكليات السياحة والفنادق.