وزيرة البيئة: دعم السكان المحليين بالمحميات بتقديم خدمات حفر الآبار

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن الوزارة تعمل على دعم السكان المحليين بالمحميات من خلال تقديم خدمات حفر الآبار وتنفيذ خزانات المياه، بالتعاون مع مؤسسة نبض الحياة، وذلك ضمن خطة المؤسسة بحملة "سقيا الماء" والتمكين الاقتصادي للأسر المعيلة ورفع قدراتهم على الكسب من خلال حِرَف ومِهَن، واستغلال الموارد الطبيعية المحيطة، وأيضا رفع الوعي البيئي للسكان المحليين بالمحميات الطبيعية، ودعم السكان المحليين بالمحميات الطبيعية في مجالات الصحة البيئية طبقًا لخطة الوزارة وإمكانيات المؤسسة، وانتهاج وسائل وأساليب متطورة في إعادة تدوير المخلفات الزراعية الناتجة عن الإنتاج، وأيضا توجيه جزء من عوائد مشروع مزرعة وقف النخيل الخيري لتحسين البيئة الصحية لمنازل الأسر الفقيرة والأولى بالرعاية بمدينة الفرافرة، والمساهمة في رفع الوعي البيئي لطلاب المدارس والفئات المختلفة، بالإضافة الى المساهمة في الحد من استخدام الحقائب البلاستيكية، واستبدالها بحقائب مُصَنّعَة من مواد صديقة للبيئة، وإدخال البُعد البيئي في كافة أنشطة المؤسسة وكذلك المحتوى الإعلامي للمؤسسة.

دمج المجتمع بكل طوائفه خاصة المرأة فى مجال العمل البيئى

توقيع الدكتور علي أبوسنة

وأضافت «فؤاد» أن الوزارة ستقوم بتنفيذ عدد من المجالات البيئية، تشملك: «التنمية المستدامة- دمج المجتمع بطوائفه خاصة المرأة فى مجال العمل البيئي- تغير المناخ- التنوع البيولوجى- حملات التشجير- منظومة المخلفات الصلبة»، من خلال الأنشطة التى يقوم بها الطرفان ويمكنهما التعاون فى تنفيذها، وتشمل: الندوات، ورش العمل، حملات التوعية بالقضايا البيئية بهدف التعرف على المستجدات والحلول والبدائل وآليات تعديل السلوكيات وتغير أنماط الاستهلاك المؤثرة على الموارد الطبيعية، وأيضا المبادرات والمشروعات التجريبية التى تسهم فى التصدى للمشاكل البيئية، ورفع المستوى المعيشي من خلال تنفيذ مشروعات صغيرة، مع مراعاة البعد البيئي فى كافة الأعمال الخيرية التى تنفذها المؤسسة.

وأشارت وزيرة البيئة إلى وجود برامج بناء القدرات فى المجالات البيئية لتدريب مدربين فى كافة المحافظات، والزيارات الميدانية للمشروعات البيئية، والترويج للسياحة البيئية، وزيادة المسطحات الخضراء.

توقيع الدكتور علي أبوسنة

جاء ذلك على هامش توقيع الدكتور علي أبوسنة، الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، بروتوكولي تعاون مشترك مع مؤسسات المجتمع المدني، الأول يتضمن تعاونا بين جهاز شئون البيئة ومؤسسة نبض الحياة للتنمية المجتمعية ويمثلها أمجد حسين، رئيس مجلس أمناء المؤسسة، والثاني تعاون بين جهاز شئون البيئة ومؤسسة استدامة جودة الحياة للتنمية والتطوير، ويمثلها دكتورة ريم أحمد، رئيس المؤسسة، ويهدف البروتوكولان إلى التعاون بين الطرفين في عدد من المجالات والمشروعات البيئية، وتنفيذ عدد من الأنشطة البيئة لدعم العمل البيئي، بحضور إسلام أحمد، المدير التنفيذي لمؤسسة نبض الحياة للتنمية المجتمعية، وأحمد رأفت، المدير الإداري للمؤسسة، وعدد من قيادات الوزارة المعنية.

توقيع الدكتور علي أبوسنة

ويشمل نطاق عمل البروتوكولين كافة محافظات الجمهورية، وتلتزم وزارة البيئة وفقا للبروتوكولين بتقديم الدعم الفني للمؤسسة من خلال الخبراء فى كافة المجالات البيئية، بجانب الدعم اللوجيستى المرتبط باختصاص عمل الوزارة، وأيضا التعاون فى تنظيم دورات تدريبية وتأهيلية للشباب والمتطوعين لكافة فئات المجتمع المهتمة بالقضايا البيئية، كما تلتزم المؤسسة بموافاة الوزارة بخطة العمل التى تنفذها والموضح بها البرنامج الزمنى للتنفيذ لاعتمادها من السلطة المختصة بالوزارة والتوجيه للإدارات المعنية.

الدكتور علي أبوسنة