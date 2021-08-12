الخميس 12 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
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الكرازة

رئيس الطائفة الإنجيلية يشارك فى سيامة الأسقف عادل هارون

اندريه زكي
اندريه زكي

شارك القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، في حفل سيامة الأسقف عادل هارون، رئيس المجمع العام لكنائس نهضة القداسة في مصر.

وعن كنيسة نهضة القداسة، ذكر المؤرخ أديب نجيب سلامة في كتابه "تاريخ الكنيسة الإنجيلية في مصر" أن كنيسة نهضة القداسة أسسها في مصر القس هـ. راندل سنة 1902، ثم الأسقف تروتر والقس مور من كندا، وقد أشرف عليها الأسقف بلاك خلال المدة 1935-1950م وكان مقيمًا في أسيوط.. وفي سنة 1959 تحول الأشراف من كنيسة القداسة الكندية إلى كنيسة الميثودست الأحرار، وتصدر كنيسة نهضة القداسة مجلة "بوق القداسة".

من جانبه، قال الباحث حلمي القمص يعقوب في كتابه: "يا أخوتنا البروتستانت، هلموا نتحاور" إنه أسس الطائفة في العالم جون ويسلي سنة 1883م، وأسسها في مصر مرسل أجنبي وصل إلى مدينة أسيوط حيث أسس أول كنيسة، والثانية تأسست في أبنوب والثالثة في طما.. أما الآن فقد وصل عدد الكنائس في مصر إلى 115 كنيسة، ويتبع الطائفة كلية اللاهوت الوسيلية بأسيوط، وأيضًا يرأس الطائفة أسقف، وهو الان الاسقف عادل هارون.

وتؤمن الكنيسة بأن المحاولات البشرية لخلاص الانسان مرفوضة والله هو الذي يعمل ويُخلّص، كما أن المعمودية مجرد علامة على الإيمان وهي تصديق خارجي، ومن الممكن أن تتم بالرش أو السكب أو التغطيس والأفضل بالتغطيس، كما أن عدم المعمودية لا يؤدي للجحيم، وبخصوص الآية التي تقول "من لا يولد من الماء والروح لا يقدر أن يعاين ملكوت الله" فالمقصود بالماء هنا هو كلمة الله، كما أنه وفقا لعقيدة كنيسة نهضة القداسة ممكن للإنسان المؤمن أن يشارك في العشاء الرباني حتى لو لم يكن قد تعمد، كما أن الكنيسة أيضًا لا تؤمن بمعمودية الروح القدس، لأنها هي هي معمودية الماء.

الدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر الدكتور القس اندريه زكي اندريه زكي رئيس الكنيسة الانجيلية اندريه زكي رئيس الانجيلية لقس أندريه زكي

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