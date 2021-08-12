الخميس 12 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

«الإنجيلية» تبدأ أول أيام مؤتمرها السنوي «ألف معلم إنجيلي» في بيت أجابيه

اندريه زكي
اندريه زكي

افتتح أندريه زكي، رئيس الكنيسة الإنجيلية بمصر، الخميس، مؤتمر الألف خادم إنجيلي الرابع الذي يستغرق يومين لينتهي يوم 14 من الشهر الجاري، فى بيت أجابيه بوادى النطرون.

جاء ذلك بحضور عدد من كوادر الكنيسة الانجيلية مثل الدكتور القس جورج شاكر، نائب رئيس الطائفة الإنجيلية، والدكتور القس ناصر كتكوت رئيس الكنيسة الرسولية، والقس نادي لبيب الرئيس السابق لسنودس النيل الإنجيلي، والقس رفعت فتحي الأمين العام لسنودس النيل الإنجيلي، والقس أمير ثروت، والدكتور ماهر صموئيل، والدكتور الشيخ رامز عطالله، والدكتور القس عاطف مهني رئيس كلية اللاهوت الإنجيلية، والشيخ يوسف ناثان، والقس عزت شاكر، والدكتور القس هشام صفوت، والقس عاطف سيدهم، والقس لطيف رمسيس، والشيخ الدكتور إيهاب الخراط، والقس ناشد غالي، والقس يوناثان بولس، والخادم وسيم صبري.

وعن حركة الألف خادم، قال أندريه زكي في تصريحات إنه عندما كان هناك احتياج للتواصل مع الخدام الإنجيليين على مستوى مصر، لتنظيم العمل ورفع القدرة على التواصل وكذا تنمية المهارات الشخصية والجماعية، قررت رئاسة الطائفة الإنجيلية، تأسيس حركة الألف خادم والتى تسعى للتواصل مع آلاف الخدام على مستوى مصر بشكل متصل في شكل تنظيم لقاءات دورية وكذا تنمية وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، وتوفير الدورات التدريبية والمواد اللازمة لتعزيز التواصل على كل المستويات.

أندريه زكي الدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر الدكتور القس اندريه زكي اندريه زكي رئيس الانجيلية اندريه زكي رئيس الكنيسة الانجيلية

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