ضبط 76 مخالفة تموينية في مجال الرقابة على المخابز والأسواق بسوهاج

تمكنت الأجهزة الرقابية بمديرية التموين بسوهاج، من ضبط‏ 76 مخالفة تموينية في مجال الرقابة على المخابز، والمطاحن، والأسواق.

أكد المهندس محمد إبراهيم، مدير مديرية التموين بسوهاج، أنه تم ضبط 68 مخالفة تموينية للمخابز والمطاحن، تنوعت ما بين نقص وزن، ومواصفات، وتهريب، وتجميع، وتوقف، وتصرف، وعدم انتظام سجلات، وعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل، وعدم إعطاء بون صرف، ومواصفات، وعدم نظافة، وغلق المخبز، وعدم حمل شهادة صحية، وامتناع عن البيع، وتجميع دقيق.

وأضاف إبراهيم، أنه تم ضبط 8 مخالفات بالمرور على الأسواق، تنوعت ما بين لحوم فاسدة، وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، ومحلات بدون ترخيص، ومواد بترولية، وسلع مجهولة المصدر، وانتهاء صلاحية وغش تجاري، وعدم إعلان عن الأسعار، وبيع بأعلى من السعر المحدد، وتجار تموين.

كانت شنت مباحث التموين بمديرية أمن سوهاج، بالتعاون مع الرقابة التموينية بمديرية التموين بالمحافظة، حملة تفتيشية مكبرة على الأسواق ومحال بيع المواد الغذائية والمخابز بمختلف قرى ومراكز المحافظة، بغرض رصد المخالفات وتحقيق الانضباط على السلع التموينية والمواد الغذائية، والتأكد من جودة المعروض من المنتجات على المواطنين.

وأسفرت الحملات التى جرت بإشراف مدير أمن سوهاج، عن تحرير 55 مخالفة تموينية، منها 32 مخالفة للمخابز البلدية، وتنوعت المخالفات بين (خبز ناقص الوزن - خبز غير مطابق للمواصفات - غلق المخبز أثناء مواعيد العمل - وعدم انتظام سجل حركة الدقيق - وعدم نظافة أواني العجين بالمخبز ومخالفات أخرى)، بالإضافة إلى تحرير 23 مخالفة في مجال متابعة الأسواق، وتنوعت المخالفات بين (عدم الإعلان عن أسعار- وعدم حمل شهادة صحية - وعرض لحوم مكشوفة بدون غطاء - وإدارة منشأة بدون ترخيص - وحيازة سلع غذائية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر بدون فواتير)، وقد تحررت محاضر بالمخالفات، وأخطرت النيابة المختصة للتصرف.