اليونان تسجل 3605 إصابات جديدة و20 وفاة بفيروس كورونا

أعلنت السلطات الصحية في اليونان تسجيل 3605 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات إلى 528 ألفًا و474 إصابة على مستوى البلاد.

أوضحت المنظمة الوطنية للصحة العامة - وفقا لصحيفة (كاثيميريني) اليونانية في نسختها باللغة الإنجليزية اليوم الخميس - أن حصيلة الوفيات ارتفعت إلى 13 ألفًا و158 حالة عقب تسجيل 20 وفاة جديدة أمس، كما أشارت إلى ارتفاع عدد المرضى الذي يخضعون للرعاية الصحية في المستشفيات إلى 240 مريضًا.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك، كما تتصدر دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.