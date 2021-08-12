«تربى» فى اتهامه بنبش جثة ممرضة وحرق جثمانها: خلاف مع مسئول المقابر السبب

تستكمل" الدستور" نشر التفاصيل الكاملة في اتهام ، "تربي" بنبش قبر ممرضة توفيت بفيروس كورونا المستجد، وإشعال النار بجثتها داخل مقابر عزبة الباجور بحلوان.

حملت القضية التي تنشر "الدستور" أوراقها، الرقم 11958 لسنة 2021 جنایات حلوان والمقيدة برقم 762 لسنة 2021 کلی حلوان، وفي هذا التقرير نستعرض أقوال المتهم حول الواقعة.

أقر المتهم، خلال تحقيقات النيابة العامة، تفصيليا بارتكابه الواقعة محل التحقيقات وأنه على إثر خلاف سابق بينه وبين الشاهد الخامس ( المسئول عن إدارة المقابر) انتهى بقيام الأخير بالتعدي عليه بالضرب وتحطيم هاتفه المحمول ومنعه من العمل بالجبانات، اختمرت في رأسه فكرة الانتقام من غريمه .

وأشار إلي أنه وما أن نما إلي علمه بوجود جثمان حديث الوفاة، اتجه ليلا عقب إنهاء الدفن لمكان الجبانة ودلف إليها بالداخل عقب أن فض قفلها عنوة باستخدام الأدوات المضبوطة وإرشاده ( أجنة- شاكوش )، وجرد جثمان المتوفية من الكفن وعبث بها حتى هيأ مرقدها لوضع الجماع فأولج قضيبه في فرجها.

وأوضح انه عقب ذلك قام بسكب مادة الجازولين عليها وإضرام النيران بها والجبانة، قاصدأ من ذلك أولا إيقاع الضرر لخصمه مع أهالي المتوفية بصفته القائم علي إدارة الجبانات، وثانيا إخفاء معالم قيامه بجماع المتوفية .

- تفاصيل قرار الإحالة



وجاء في نص قرار إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات أنه بعد مطالعة الأوراق وما تم فيها من تحقيقات، تتهم النيابة العامة"م. م" 41 سنة - تربي - مقيم حلوان - القاهرة - (محبوس) لأنه في 29 مارس 2021 بدائرة قسم شرطة حلوان، محافظة القاهرة، وضع النار عمدا بمبني غير معد للسكني وغير المملوك له والخاص بعائلتين ( جبانة )، بباعث الانتقام من خصمه المسئول عن إدارتها بأن بيت النية وعقد العزم على ذلك، وأعد لذلك الغرض مشروع إجرامي استهله بتحضير أدوات ارتكاب جريمته (تالية الوصف) .

وأضاف قرار الإحالة أنه ونفاذا لما وغر بصدره وعقله من نية خبيثة ترقب التوقيت الملائم لتجسيد ما بدر في ذهنه وما إن حانت له الفرصة حتى تسلل إلى مجمع الجبانات ليلا قاصدا أحد القبور التي بداخلها جثمان إحدي السيدات حديثة الوفاة متمكنا من الدلوف بداخل القبر عن طريق فض قفله عنوة حتى قام بسكب مادة معجلة للاشتعال على جسدها وأضرم النيران بمبنى الجبانة على النحو الثابت بتقرير الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية قاصدأ من ذلك إيذاء غريمه وتحميله مسئولية تلك الفعلة بصفته المتولي إدارة الجبانات ولإخفاء معالم واقعة تدنيسه للقبر محل الاتهام التالي .

- انتهاك حرمة القبر



وأضاف قرار الإحالة أن المتهم انتهك حرمة قبر المتوفية " م. أ" - بأن دلف لداخله بطريقة غير مشروعة ، وما إن ظفر بجثمان المتوفاة حتى أزال عنها كفنها كاشفا لعوراتها، غير عابئ بحرمتها واستكمالا لفعلته الشيطانية عبث بالجثة جنسيا.

وأشار قرار الإحالة إلى أن المتهم أتلف عمدا المنقول المبين وصفة وقيمة بالأوراق ( قفل ) والمملوك للمجني عليه "ط. م"، بأن جعله غير صالح للاستخدام وقد ترتب على ذلك ضرر مالي تزيد قيمته على خمسين جنيها.

وأوضح قرار الإحالة أن المتهم أحرز أدوات (أجنة - شاكوش - جازولين ) بدون مسوغ من الضرورة الحرفية أو المهنية .