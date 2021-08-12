ضبط 2689 قرص أدوية مهربة بالبحيرة

شدد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، على تكثيف الحملات الدورية للتفتيش على المؤسسات الصيدلية المرخصة، لضبط سوق الدواء والتأكد من عدم وجود أى أدوية مغشوشة أو مهربة، والغلق الإداري للمؤسسة الصيدلية المخالفة.

وشنت إدارة الرقابة والمتابعة الميدانية بالدیوان العام بالتنسيق مع إدارة التفتيش الصيدلي والعلاج الحر والوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الدوار بحملة رقابية أسفرت عن: بالمرور على ٤ صيدليات عامة بإدارة كفر الدوار ،تم تحرير عدد ٢ محضر مزاولة مهنة الصيدلة بدون تصريح ، كما تم ضبط كمية كبيرة من الأدوية المخالفة عبارة عن ٢٦٨٩ قرص أدوية مهربة وغير مسجلة بوزارة الصحة، ٢٠٣٠ قرص أدوية مجهولة المصدر وبدون فواتير دالة على مصدرها .

كما تمكنت الحملة من ضبط ٥٠ قرصا و٢٠ أمبول من الأدوية المؤثرة على الحالة النفسية مسجلة بوزارة الصحة لكن بدون فواتير دالة على مصدرها، ٨٥ فيال و٢١ قرصا مدون عليها خاص بوزارة الصحة وغير مصرح بتواجده أو تداوله داخل الصيدليات العامة، ١٢٠ قرصا من الأدوية المدون عليها خاص بالمستشفيات فقط وغير مصرح بالتداول فى الصيدليات العامة.

كما تم المرور على بعض المنشآت الطبية الخاصة، حيث أسفر المرور على 15 منشأة طبية عن انذار عدد ٤ عيادات لوجود بعض المخالفات،و تم المرور على عدد ٢ عيادة طبية و معمل تحاليل وتبين انهم يداروا بدون ترخيص و تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

بالإضافة الي تنفيذ قرارات غلق صادرة لعدد ٤ منشآت طبية "٢ مركز لأشعة الأسنان والوجة والفكين - عيادة لطبيب أمراض صدرية - معمل تحاليل طبية".