الخميس 12 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

عند تعرضك لعروض وهمية فى الأوكازيون الصيفي.. كيف تتصرف لضمان حقك؟

الأوكازيون الصيفي
الأوكازيون الصيفي

منذ طرح الأكازيون الصيفي مطلع شهر أغسطس الجاري، ظهرت الكثير من الشكاوى من قبل المواطنين، بسبب عدم التزام بعض التجار بالتخفيضات المعلنة أو عدم جودة المنتجات، ما دفع النائب أيمن محسب، عضو مجلس النواب بالبرلمان المصري، ببالتقدم بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس الوزراء، وهو طلب موجه إلى لرئيس مجلس الوزراء، ووزير التموين والتجارة الداخلية للتدخل في حل مثل هذه المشكلات التى تواجه بعض المواطنين فى المحال التجارية كل يوم.

 من هنا نستعرض فى السطور التالية، كيفية التصرف فى حال تعرضت للعروض الوهمية عند شراءك لبعض السلع، بحسب الموقع الرسمي لـ حماية المستهلك.

الأوكازيون 

حل الشكوى وديًا:

في البداية يُنصح بالتوجه إلى مكان الشراء لحل الشكوى ودياً بدون مشكلة، أما في حالة عدم تمكنك من حل الشكوى وديا يرجى التوجه إلى أقرب جمعية لحماية المستهلك لمساعدتك في حل الشكوى.

تقديم شكوى إلى حماية المستهلك

يمكنك تقديم شكواك مباشرة لجهاز حماية المستهلك من خلال عدة طرق سواء من خلال الاتصال بالخط الساخن، أو إرسال الشكوى إلى مقر حماية المستهلك.

الاتصال بالخط الساخن

يمكنك الاتصال بالخط الساخن الخاص عبر الرقم (19588) من خلال أي خط أرضى، علمًا بأن الخط الساخن يغطى القاهرة الكبرى والإسكندرية.

إرسال فاكس

أيضًا يمكنك إرسال شكواك، من خلال الفاكس على رقم 0233030170

التقدم باستمارة شكوى

وهناك طريقة أخرى لإرسال شكواك من خلال التوجه لأقرب مكتب بريد لملء استمارة شكوى مجانية.

الأوكازيون 

إرسال شكواك إلكترونياً من خلال الموقع

كما يمكنك التوجه إلى مقر الجهاز بالعنوان 96 شارع أحمد عرابي بالمهندسين أو 115 ب القرية الذكية لتقديم الشكوى باليد، أو إرسال الشكوى عبر تطبيق الواتس آب على رقم 

أوراق مطلوبة عند تقديم شكوى فى حماية المستهلك

يؤكد جهاز حماية المستهلك على أهمية  إرفاق صورة من فاتورة الشراء عند تقديم الشكوى، أو إرسال صورة الفاتورة والمستندات الخاصة بالمنتج أو الخدمة محل الشكوى ويكون مدون عليها البيانات الخاصة بالشاكي أو رقم الشكوى(في حالة إستيفاء البيانات) على رقم الواتس 01281661882.

الأوكازيون الصيفي

وبدأ الأوكازيون الصيفي، مطلع شهر أغسطس الجاري، حينما أصدر الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة ‏الداخلية، قراراً وزارياً ببدء فترة التصفية الموسمية الثانية باسم “الأوكازيون الصيفي ‏لعام 2021” اعتباراً من يوم الإثنين الموافق 2/8/2021 ويستمر الأوكازيون لمدة شهر، على ‏أن يكون لكل محل أسبوعان، ليتيح الفرصة للمواطنين على شراء السلع التى يرغبون بها.

الأوكازيون الصيفي لعام 2021 الأوكازيون الصيفي وزارة التموين الأوكازيون جهاز حماية المستهلك

رئيس التحرير

وائل لطفي

أين النخبة المصرية؟

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