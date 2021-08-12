توقعات لعرض «30 مارس» منتصف سبتمبر القادم في دور العرض السينمائي

تتجه الشركة المنتجة لفيلم «30 مارس» بطولة الفنان أحمد الفيشاوي، ومجموعة كبيرة من النجوم، إلى طرح الفيلم بدور العرض السينمائي منتصف سبتمبر القادم، ضمن خريطة شركات الإنتاج للعودة للقاعات، بالتزامن مع تراجع الإصابات بفيروس كورونا خلال الأشهر الماضية، وحماس البعض لنجاح عدد من الأفلام القوية خلال الأسابيع الماضية ومنها فيلم «العارف» و«مش أنا».

فيلم 30 مارس

خلال الأيام الماضية انتهى المخرج أحمد خالد موسى، من عمليات المونتاج والمكساج الخاصة بفيلم “30 مارس” للنجمة دينا الشربيني، وأحمد الفيشاوي، ويستعد المخرج أحمد خالد موسى لطبع الماستر وتسليمه لشركات التوزيع السينمائية استعدادا لعرضه، بعد أن انتهى أبطال الفيلم من تصويره مطلع شهر سبتمبر من العام الماضي.

وتدور أحداث العمل فى إطار التراجيديا، حيث تعتمد قصته على حادث مفاجئ يقلب موازين أبطاله.

أبطال فيلم 30 مارس

فيلم “30 مارس” من تأليف حميد المدني، وإخراج أحمد خالد موسى، ويشارك في بطولته بجانب أحمد الفيشاوي، ‏ودينا الشربيني، كل من الفنان خالد الصاوي، وإنجي المقدم، وأسماء أبواليزيد، ‏وندى موسى، وصبري فواز، ومحمد شاهين، ومحمد جمعة، ومحمد علي ‏رزق، وأحمد خالد صالح، ويضم العمل مجموعة من ضيوف ‏الشرف.

الفيلم الجديد من إنتاج شركة دانا للإنتاج والتوزيع الفني التي تأسست على يد المنتجة والمؤلفة مي مسحال، ويستكمل نجلها راني مسحال مسيرة الشركة العريقة في عالم السينما بعد تعمقه في صناعة السينما ودراسته التصوير في MetFilm School London.

اشتهرت الشركة بإنتاج أعمالًا فنية رائعة مثل أفلام “رومانتيكا”، و”ليه يا بنفسج”، والذي انضم إلى قائمة أفضل 100 فيلم في تاريخ السينما المصرية، كما تعاونت مع كبار النجوم أمثال محمود عبد العزيز، فاروق الفيشاوي، وإلهام شاهين.

كما اشتهرت أيضًا بجرأتها في اكتشاف النجوم، فهي أول من منحت مساحات أكبر لنجوم مثل أحمد السقا، نيللي كريم، رامز جلال، كما اكتشفت النجم مصطفى شعبان ومنحته أدوار البطولة، ومن خلال المنتج ومدير التصوير راني مسحال تسعى الشركة إلى استكمال التاريخ الذي كتبته المنتجة مي مسحال، من خلال أعمال سينمائية قادمة، تمتاز بنفس القوة والجرأة التي اشتهرت بها الشركة لسنوات.