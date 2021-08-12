الخميس 12 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

توقعات لعرض «30 مارس» منتصف سبتمبر القادم في دور العرض السينمائي

30 مارس
30 مارس

تتجه الشركة المنتجة لفيلم «30 مارس» بطولة الفنان أحمد الفيشاوي، ومجموعة كبيرة من النجوم، إلى طرح الفيلم بدور العرض السينمائي منتصف سبتمبر القادم، ضمن خريطة شركات الإنتاج للعودة للقاعات، بالتزامن مع تراجع الإصابات بفيروس كورونا خلال الأشهر الماضية، وحماس البعض لنجاح عدد من الأفلام القوية خلال الأسابيع الماضية ومنها فيلم «العارف» و«مش أنا».

فيلم 30 مارس

خلال الأيام الماضية انتهى المخرج أحمد خالد موسى، من عمليات المونتاج والمكساج الخاصة بفيلم “30 مارس” للنجمة دينا الشربيني، وأحمد الفيشاوي، ويستعد المخرج أحمد خالد موسى لطبع الماستر وتسليمه لشركات التوزيع السينمائية استعدادا لعرضه، بعد أن انتهى أبطال الفيلم من تصويره مطلع شهر سبتمبر من العام الماضي.

 وتدور أحداث العمل فى إطار التراجيديا، حيث تعتمد قصته على حادث مفاجئ يقلب موازين أبطاله.

أبطال فيلم 30 مارس

فيلم “30 مارس” من تأليف حميد المدني، وإخراج أحمد خالد موسى، ويشارك في بطولته بجانب أحمد الفيشاوي، ‏ودينا الشربيني، كل من الفنان خالد الصاوي، وإنجي المقدم، وأسماء أبواليزيد، ‏وندى موسى، وصبري فواز، ومحمد شاهين، ومحمد جمعة، ومحمد علي ‏رزق، وأحمد خالد صالح، ويضم العمل مجموعة من ضيوف ‏الشرف.

الفيلم الجديد من إنتاج شركة دانا للإنتاج والتوزيع الفني التي تأسست على يد المنتجة والمؤلفة مي مسحال، ويستكمل نجلها راني مسحال مسيرة الشركة العريقة في عالم السينما بعد تعمقه في صناعة السينما ودراسته التصوير في MetFilm School London.

اشتهرت الشركة بإنتاج أعمالًا فنية رائعة مثل أفلام “رومانتيكا”، و”ليه يا بنفسج”، والذي انضم إلى قائمة أفضل 100 فيلم في تاريخ السينما المصرية، كما تعاونت مع كبار النجوم أمثال محمود عبد العزيز، فاروق الفيشاوي، وإلهام شاهين.

كما اشتهرت أيضًا بجرأتها في اكتشاف النجوم، فهي أول من منحت مساحات أكبر لنجوم مثل أحمد السقا، نيللي كريم، رامز جلال، كما اكتشفت النجم مصطفى شعبان ومنحته أدوار البطولة، ومن خلال المنتج ومدير التصوير راني مسحال تسعى الشركة إلى استكمال التاريخ الذي كتبته المنتجة مي مسحال، من خلال أعمال سينمائية قادمة، تمتاز بنفس القوة والجرأة التي اشتهرت بها الشركة لسنوات.

فيلم 30 مارس أحمد الفيشاوي العارف فيلم العارف تفاصيل فيلم 30 مارس أبطال فيلم 30 مارس

رئيس التحرير

وائل لطفي

أين النخبة المصرية؟

الأكثر قراءة

مصدر بـ«الصحة»: متحور كورونا «دلتا» لم يظهر فى مصر حتى الآن

أول تعليق من موسيمانى بعد تعادل الأهلى مع الإسماعيلى

بعد قرار العمرة.. موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية 2021 يشغل اهتمامات الجميع

التجديد لمفتى الجمهورية الدكتور شوقى علام لمدة عام (خاص)

رابط الاستعلام عن نتيجة الثانوية الأزهرية 2021 برقم الجلوس عبر بوابة الأزهر

اليوم.. بدء تلقى طلبات الالتحاق بكلية الشرطة لطلاب ثانوى عبر الإنترنت

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

مسموح بنصف خيانة

د. بهي الدين مرسي

تسعير الحواس الخمس

أسماء محفوظ

مصر الطيبة مش المتكلفة

سمر عادل

الاقتصاد التونسى تحت إدارة الإسلام السياسى

مدحت بشاى

حتى لا يكون الجمال بضاعة أهل القبح

خالد عكاشة

إثيوبيا تفتح أبواب الحرب الأهلية من جديد

ماجد حبته

ثلاثة فى مهمة صعبة

مدحت بشاى

حتى لا يكون الجمال بضاعة أهل القبح

صور

العرض الخاص لفيلم موسى

الزمالك يتصدر الدوري بالفوز على الاتحاد السكندري 2- 1

الشوط الأول من مباراة الزمالك والاتحاد السكندرى فى الدورى

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلي يجبر 5 مقدسيين على هدم منازلهم

فلسطين ترفض وتدين مشاريع التوسع الاستيطانى

صحيفة عمانية: إسرائيل لن تتوقف عن مشروعها الاحتلالى