الخميس 12 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الاستعداد لمواجهة الموجة الرابعة لكورونا 

الدكتور حسام حسني
الدكتور حسام حسني

 أكد الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، أنه من الضروري أخذ جرعات اللقاحات لكافة المواطنين للحد من انتشار فيروس كورونا خصوصا مع استعداد الوزارة لموجة رابعة من انتشار الفيروس.

 

وأضاف "حسني" لـ"الدستور"، أن اللقاحات تحد من الأعراض الجانبية المصاحبة للإصابة بالفيروس مما أنها تقي في بعض الأحيان من الإصابة بالفيروس نفسه.

 

وحذر حسنى المواطنين الذين تلقوا اللقاح والذين لم يتلقوه بعد من التهاون في عدم استخدام الكمامات والمحافظة على التباعد الاجتماعي تخوفا من ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا مرة أخرى.

 

وأوضح أن هناك تخوف شديد من انتشار فيروس كورونا المتحور في الغرب داخل مصر وهو ما يجب الحذر منه واتباع الإجراءات الوقائية والاحترازية، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن تدخل مصر في موجة رابعة من انتشار فيروس كورونا مع دخول فصل الشتاء وهو ما يستدعي أن يكون جميع المواطنين في الدولة ملقحين.

 

وأشار حسني إلى أن الوزارة أصبح لديها خبرة كبيرة في التعامل مع إصابات فيروس كورونا ولكن هناك تخوفات من انتشار سلالة متحورة في مصر هي أيضا سلالة سريعة الانتشار لذلك وجب الحذر. 

 

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف ويمكن تحميله من خلال الرابطين التاليين: 

نسخة أندرويد

https://bit.ly/2MHG97L

نسخة أيفون

https://apple.co/3gURgYJ

اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا الدكتور حسام حسني

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