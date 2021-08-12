الخميس 12 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مجلة أمريكية ترشح مطروح للزيارة: مياه زرقاء ورمال بيضاء نقية وتكلفة قليلة

مطروح
مطروح

أشادت مجلة "سكوب إمباير" السياحية الأمريكية بمدينة مرسى مطروح كوجهة مصرية مميزة، حيث البحر البحر الأزرق الفاتح والصفاء.

وتابعت المجلة اأنه يوجد في مرسى مطروح العديد من مظاهر الجمال الطبيعية مثل شواطئ عجيبة وشط الغرام ولاجونا، وكل هذه الشواطئ تتمتع بمياه زرقاء مع رمال بيضاء نقية وتتطلب رسومًا قليلة لدخولها.

وتابعت المجلة الأمريكية: كما يقع حطام سفينة تطفو بشكل دائم على الساحل عندما تقترب من السلوم، على بعد 40 كيلومترًا تقريبًا من الغرب، وتمتلئ بحار مصر بالعديد من حطام السفن التي تنقل الغواصين والسباحين إلى عالم آخر منسي تحت البحر.

 بالنسبة لهذا، ليست هناك حاجة لأي معدات، ما عليك سوى الجلوس على الصخور والنظر إلى السفينة المائلة وسط اللون الأزرق الغامق.

وتابعت المجلة: بالنسبة لأولئك الذين يبحثون عن مغامرة ولعشاق التاريخ هناك، تأكد من زيارة كهف ومتحف روميل.

وأشارت المجلة الأمريكية إلى أن تكلفة الطعام في مرسى مطروح تعتبر قليلة بشكل عام، وإذا كنت تخطط لتناول الطعام في بعض أرقى أماكن الشواء والمأكولات البحرية، فإن السعر القياسي يتراوح بين 100-200 جنيه مصري للفرد. 

وأشارت المجلة لبعض أبرز المطاعم في مرسى مطروح التي تقدم أطعمة مميزة وبتكلفة قليلة.

يأتي هذا فيما رشحت مجلة "فوربس" الأمريكية المنتجعات والشواطئ المطلة على ساحل البحر الأحمر مثل شرم الشيخ والغردقة، كأحد أفضل 9 وجهات سياحية "بديلة" حول العالم، واصفة مصر بأنها وجهة "رائعة" للسفر لجمال ونقاء مياهها وامتلاكها العديد من الشواطئ والمنتجعات الساحلية الجذابة التي تناسب كل الأذواق والميزانيات. 

وقالت المجلة، في تقرير على موقعها الإلكتروني حمل عنوان "9 وجهات دولية بديلة ستحبها بالتأكيد"، إن سواحل البحر الأحمر بمصر تعد خيارا جيدا للغواصين والسباحين الذين يتوقون للسفر من جميع أنحاء العالم، نظرا لجمال الشعاب المرجانية والأسماك "النابضة بالحياة" تحت سطح بحارها، بالإضافة إلى مياهها الدافئة والمناظر الطبيعية الخلابة تحت الماء. 

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وائل لطفي

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