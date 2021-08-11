الأربعاء 11 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

غدًا.. كايروكي يحيي حفلاً غنائيًا بمركز المنارة الدولي

كايروكي
كايروكي

يستعد فريق كايروكي لإحياء حفلاً غنائيًا ضخمًا مساء غد على خشبة المسرح المكشوف بمركز المنارة الدولي للمؤتمرات بالتجمع الخامس.

ومن المقرر أن تفتح أبواب الحفل في السادسة مساءً، على أن ينطلق الحفل في الثامنة مساء، وطرحت الجهة المنظمة للحفل التذاكر على ثلاث فئات الأولى بمبلغ 750 جنيها، والثانية بمبلغ 500 جنيه، والفئة الثالثة والأخيرة بمبلغ 300 جنيه مصري.

ومن المقرر أن يقام الحفل مع أخذ الاحتياطات الكاملة ضد كورونا، والالتزام بالتباعد الاجتماعي وتوفير وسائل التعقيم في أماكن متفرقة من مسرح الحفل.

كايروكي 

ومن المقرر أن يقدم فريق كايروكي خلال الحفل العديد من أغنياتهم المعروفة والشهيرة والتي يتفاعل معها الجمهور بشكل كبير ومنها: كل حاجة بتعدي، مربوط باستك، أثبت مكانك، يا أبيض يا أسود، ما عاد صغيرا، ديناصور، ساموراي، والباقي لبان.

آخر حفلات فريق كايروكي الغنائية

وأحيا فريق كايروكى حفلا غنائيا فى مدينة دبى بالإمارات يوم الخميس 22 يوليو الماضي ثالث أيام عيد الأضحى وشاركهم نفس الحفل مطرب المهرجانات حسن شاكوش وذلك بحضور جماهيري كبير.

كما أحيا كايروكي يوم 9 يوليو حفلا غنائيا بمصاحبة أوركسترا وكورال القاهرة على مسرح محكى القلعة في خطوة جديدة على الفريق الغنائي بعيداً عن المسارح الشبابية وذلك في بداية حفلات موسم الصيف الخاصة بالفريق.

آخر ألبومات كايروكي الغنائية

آخر ألبوم غنائي لفريق كايروكى، كان "أبناء البطة السوداء"، و الذى حقق نجاحا كبيرا وقت طرحه، و ضم 8 أغنيات، منهم "كان لك معايا، هاتلنا بالباقي لبان، يلا نغني، أنا السيجارة"، و تصدرت أغنياته تريند موقع الفيديوهات يوتيوب، وحقق عددا كبيرا من المشاهدات عليه و على منصات الموسيقى المختلفة.

المسرح المكشوف كايروكي الالتزام بالتباعد الاجتماعى فريق كايروكي حفلات موسم الصيف 12 أغسطس

رئيس التحرير

وائل لطفي

أين النخبة المصرية؟

الأكثر قراءة

مصدر أمنى يكشف حقيقة إضراب عدد من نزلاء سجن العقرب

موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية.. إليك التفاصيل كاملة

رابط الاستعلام عن نتيجة الثانوية الأزهرية 2021 برقم الجلوس عبر بوابة الأزهر

تغييرات بالجملة في تشكيل الأهلي أمام الإسماعيلي

الرئيس السيسى يطلع على التصميمات الهندسية لساحة الشعب والنصب التذكارى بالعاصمة الإدارية

محلل اقتصادي: معدلات التضخم مازالت ضمن النطاق السعري الذي حدده البنك المركزي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. بهي الدين مرسي

تسعير الحواس الخمس

أسماء محفوظ

مصر الطيبة مش المتكلفة

سمر عادل

الاقتصاد التونسى تحت إدارة الإسلام السياسى

مدحت بشاى

حتى لا يكون الجمال بضاعة أهل القبح

خالد عكاشة

إثيوبيا تفتح أبواب الحرب الأهلية من جديد

ماجد حبته

ثلاثة فى مهمة صعبة

مدحت بشاى

حتى لا يكون الجمال بضاعة أهل القبح

د. القس صفوت البياضى

نظرة المخلوق إلى خالقه

صور

العرض الخاص لفيلم موسى

الزمالك يتصدر الدوري بالفوز على الاتحاد السكندري 2- 1

الشوط الأول من مباراة الزمالك والاتحاد السكندرى فى الدورى

محطة تل أبيب

المزيد

تشكيل حكومة بديلة.. هل يُعيد كورونا «نتنياهو» إلى الحكم في إسرائيل؟

رئيس وزراء فلسطين يدين الانتهاكات الإسرائيلية للحرم الإبراهيمي

قاضى قضاة فلسطين: الحرم الإبراهيمى جزء من التراث الإنسانى لا يحق للاحتلال المساس به