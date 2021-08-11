غدًا.. كايروكي يحيي حفلاً غنائيًا بمركز المنارة الدولي

يستعد فريق كايروكي لإحياء حفلاً غنائيًا ضخمًا مساء غد على خشبة المسرح المكشوف بمركز المنارة الدولي للمؤتمرات بالتجمع الخامس.

ومن المقرر أن تفتح أبواب الحفل في السادسة مساءً، على أن ينطلق الحفل في الثامنة مساء، وطرحت الجهة المنظمة للحفل التذاكر على ثلاث فئات الأولى بمبلغ 750 جنيها، والثانية بمبلغ 500 جنيه، والفئة الثالثة والأخيرة بمبلغ 300 جنيه مصري.

ومن المقرر أن يقام الحفل مع أخذ الاحتياطات الكاملة ضد كورونا، والالتزام بالتباعد الاجتماعي وتوفير وسائل التعقيم في أماكن متفرقة من مسرح الحفل.

كايروكي

ومن المقرر أن يقدم فريق كايروكي خلال الحفل العديد من أغنياتهم المعروفة والشهيرة والتي يتفاعل معها الجمهور بشكل كبير ومنها: كل حاجة بتعدي، مربوط باستك، أثبت مكانك، يا أبيض يا أسود، ما عاد صغيرا، ديناصور، ساموراي، والباقي لبان.

آخر حفلات فريق كايروكي الغنائية

وأحيا فريق كايروكى حفلا غنائيا فى مدينة دبى بالإمارات يوم الخميس 22 يوليو الماضي ثالث أيام عيد الأضحى وشاركهم نفس الحفل مطرب المهرجانات حسن شاكوش وذلك بحضور جماهيري كبير.

كما أحيا كايروكي يوم 9 يوليو حفلا غنائيا بمصاحبة أوركسترا وكورال القاهرة على مسرح محكى القلعة في خطوة جديدة على الفريق الغنائي بعيداً عن المسارح الشبابية وذلك في بداية حفلات موسم الصيف الخاصة بالفريق.

آخر ألبومات كايروكي الغنائية

آخر ألبوم غنائي لفريق كايروكى، كان "أبناء البطة السوداء"، و الذى حقق نجاحا كبيرا وقت طرحه، و ضم 8 أغنيات، منهم "كان لك معايا، هاتلنا بالباقي لبان، يلا نغني، أنا السيجارة"، و تصدرت أغنياته تريند موقع الفيديوهات يوتيوب، وحقق عددا كبيرا من المشاهدات عليه و على منصات الموسيقى المختلفة.