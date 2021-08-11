بدء تطعيم العاملين فى ميناء دمياط ضد فيروس كورونا

استقبلت هيئة ميناء دمياط، اليوم الأربعاء، ثلاث قوافل طبية قادمة من مديرية الصحة بدمياط وذلك لبدء تطعيم العاملين بهيئة ميناء دمياط ضد فيروس كورونا، حيث يتم التطعيم على عدة مراحل بالإدارات المختلفة لضمان حسن سير وانتظام العمل وعدم تأثره، كما تم توفير عدة أماكن لاستقبال العاملين وتجهيزها بكافة المستلزمات والتجهيزات المساعدة للقوافل الطبية مع مراعاة التباعد المكاني واتخاذ الإجراءات الاحترازية.

وقد وجه اللواء بحرى وليد عوض رئيس مجلس الإدارة ميناء دمياط، بتوفير وسائل لنقل العاملين من أماكن عملهم إلى الأماكن المخصصة للتطعيم وعودتهم.

نظمت مديرية التربية والتعليم بدمياط "توجيه التربية الرياضية" حفلا لتكريم طلاب المدارس أبطال الجمهورية بالألعاب الفردية في السباحة والكاراتيه، وتنس طاولة وفرق البراعم وورش عمل المرشدات.

وكرم "عادل عثمان" وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، واحدا وثلاثين بطلا رياضيا من أبطال الجمهورية على مستوى محافظة دمياط، بالإضافة إلى مديرى المدارس الفائزة.

كما كرم "وكيل الوزارة" توجيه التربية الرياضية مقدما الشكر والتقدير لمعلمي التربية الرياضية ولكل من ساهم في حصاد هذه المراكز المشرفة لتعليم دمياط، متمنيا لهم دوام التقدم والتوفيق.

حضر الاحتفالية كل من عبد الرازق الزيني وكيل المديرية ويحيى توما مدير عام خدمات وطارق النشوقاتي موجه عام التربية الرياضية وعزة العجوز موجه أول ومسئولة المرشدات المركزى بالمحافظة وأسماء عطية موجه أول إدارة دمياط وموجهي التربية الرياضية.

فى سياق آخر، ترأست الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اللقاء الأسبوعى مع المواطنين المُنعقد، اليوم الأربعاء، بحضور اللواء مجدى الوصيف السكرتير العام المساعد ومديرى مديريتى الصحة والقوى العاملة ورئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط ومدير إدارة خدمة المواطنين بديوان عام المحافظة، حيث تابعت المحافظ لقاءات المواطنين وتلقى شكاويهم ومطالبهم في دمياط.