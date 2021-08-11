أشرف البولاقي عن كتابه الجديد: وجدت نجاتي في الكتابة

«كورونا ومائة يوم من العزلة»

صدر حديثًا عن دار ميتا بوك كتاب (Covid – 19 مائة يوم من العزلة.. إشراقات العابر واليومي)، الكتاب يقع في 250 صفحة من القطع المتوسط وهو كتاب يسجل مائة يوم متتالية من مواجهته محنة كورونا فترة الحظر التي شهدتها البلاد خلال 2020.

وتايع الكتاب تسجيل المحنة ويوثق للمائة يوم دون انقطاع عن المحنة، محنة مواجهة الفيروس، في تلك الفترة التي ساد فيها الخوف مِن الإصابة ومِن الموت، والكتاب يقترب من أدب السيرة الذاتية، ويتكئ على تسجيل اليومي والهامشي والعابر وتوثيق بعض الأحداث.. لكنه لم يخلُ من التعرض لعدد من القضايا الفكرية والثقافية والاجتماعية التي شهدتها البلاد، كما تعرض الكتاب لعدد من قضايا التراث عند طه حسين، ونصر حامد أبو زيد، فضلا التقاطات شعرية، الأمر الذي يمنح الكتاب حالة خاصة. وقد أهدى المؤلف كتابه "المرأةِ العظيمة التي تحتفل في التاسع عشر مِن أغسطس، مِن كل عام، بعيد ميلادي، وحيدةً باكية".

يقول البولاقي عن الكتاب:" أعتزّ بهذه التجربة كثيرًا، فقد كانت قاسية وعنيفة، وكنت متوترًا غير مدرك ما الذي ينتظرني كالمصريين جميعًا أمام حالات الرعب والفزع التي كانت تنتاب الجميع دون استثناء.

يضيف لـ"الدستور":"لكنني وجدت نجاتي في الكتابة، ووجدتني قادرًا على الحياة وأنا أسجّل نومي واستيقاظي، وحركتي وانتقالي المحدودين، وكنت أكتب مرتجلا دون إعدادٍ سابق ... وشيئًا فشيئًا خرجت الكتابة من التسجيل والتوثيق إلى فضاء الكتابة الأدبية والثقافية، وإلى الاشتباك مع القضايا المطروحة على الساحة.

يواصل:" ويمكنني أن أتأمل الكتاب الآن فأجد فيه أسماء جميع أصدقائئ وخلافاتي الثقافية معهم، كما أجد فيها أهلي وأسرتي وقصة حبي، كتابة ستظل حية بطباعتها في كتاب، وأنا سعيد بها.

جاء على غلاف الكتاب "بينما كان العالم كله يواجه كورونا مهزومًا ومنكسرًا وخائفًا، يبحث عن مصل أو لقاح، كان مؤلف هذا الكتاب أول كاتبٍ عربي يواجه الأزمةَ بالسينما والشعر والنقد، مِن خلال تسجيل يومي لهذه المواجهة، يقترب من أدب السيرة الذاتية، لمدة مائة يوم متتالية دون توقف، يرصد من خلال تسجيله عذاباتِ المواجهة، مودّعًا أصدقاءه ومحبيه، راصدًا مشاعره ومشاعر محيطِه، متناولا أهم القضايا الأدبية والثقافية والمجتمعية بلغة أدبية جادة تارة، وساخرة تارات أخَر، مراهنًا على نجاته من الإصابة، وهو ما تحقق حتى هذه اللحظة.

وأشرف البولاقي مواليد 19/8/1968 عضو اتحاد كتّاب مصر، يعمل مديرًا للثقافة العامة بفرع ثقافة قنا، أصدر أكثر من خمسة وعشرين كتابًا في الشعر والسرد والنقد والفكر الديني."