اعرف مستجدات نتيجة الثانوية العامة ٢٠٢١ بالتفصيل

تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لإعلان نتيجة الثانوية العامة 2021، بداية الأسبوع المقبل، وفقا لتصريحات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، بأن تكون النتيجة في الفترة من 15 إلى 18 أغسطس.

نتيجة الثانوية العامة ٢٠٢١

وانتهت كنترولات التصحيح من اعداد شرائح المجاميع وتحديد نسب النجاح لكل شعبة والمجموع التكراري، واختيار أسماء الطلاب الأوائل للشعب الثلاثة بالثانوية العام .

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وقامت الشئون القانونية بوزارة التربية والتعليم، بتسليم قائمة أسماء الطلاب الغشاشين والمشاغبين، الذين تم رصدهم أثناء الامتحانات، لكنترولات التصحيح لحجب نتيجتهم، حتى انتهاء التحقيقات واتخاذ الإجراءات اللازمة حياله.

نظام التصحيح هذا العام

وتجري تصحيح امتحانات الثانوية العامة هذا العام لأول مرة الكترونيا، دون تدخل أي عنصر بشري، داخل قاعات المدينة التعليمية في مدينة 6 أكتوبر عن طريق " الماسحات الضوئية"، المخصصة لتصحيح أوراق أسئلة امتحانات "البابل شيت"، التي أدى بها طلاب الثانوية العامة، الامتحانات هذا العام لأول مرة .

طريقة إعلان نتيجة امتحانات الثانوية العامة ٢٠٢١

من جانبه أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، أن النتيجة ستعلن إلكترونيا عبر أحد المواقع التي لها حق إعلان النتيجة عن طريق رقم الجلوس الخاص بالطلاب.

وشدد وزير التربية والتعليم ، على أنه سيتم نشرها على الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة التربية والتعليم بعد يوما تقريبا من إعلانها بالمواقع الالكترونية، وتابع سيتم أيضا إرسالها للمدارس الثانوي.

ونفى الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، عن ما يتردد عن إرسال الوزارة نتيجة الثانوية العامة هذا العام في رسائل للطلاب عبر أجهزة التابلت المدرسي الخاص بالطلاب .

وانتهت امتحانات الثانوية العامة هذا العام يوم ٢ أغسطس، وسط إجراءات أمنية احترازية مشددة، بنظام البابل شيت لأول مرة في تاريخ امتحانات الثانوية العامة .