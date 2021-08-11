الأربعاء 11 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

شرم الشيخ تستقبل ثاني الرحلات الروسية بـ«الورود والشوكولاتة» (صور)

أفواج السياحية الروسية
أفواج السياحية الروسية لجنوب سيناء

وصل إلى مطار شرم الشيخ الدولي، أولى رحلات الشركة الوطنية «مصر للطيران» والرحلة المنتظمة الثانية القادمة من العاصمة الروسية موسكو، وعلى متنها 289 سائحاً روسياً، وذلك بعد قرار استئناف الحركة الجوية الروسية للمدن السياحية المصرية عقب توقفها لأكثر من 6 أعوام.

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أفواج السياحية الروسية لجنوب سيناء 

وتم استقبال الطائرة بتقليد رش المياه، وتزينت صالة الوصول بأعلام مصر وروسيا واستقبال الركاب بالعروض الفلكلورية داخل المطار، وتوزيع هدايا تذكارية تابعة لهيئة تنشيط السياحة، ورسائل الحفاوة والترحيب بضيوف مصر في أرض السلام.

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أفواج السياحية الروسية لجنوب سيناء 

واستقبل فريق العلاقات العامة بالمطار ومحافظة جنوب سيناء الركاب بتقديم الورود والشوكولاتة وبعض الهدايا التذكارية مع تطبيق الإجراءات الاحترازية على جميع الرحلات الجوية بالتعاون مع جميع الجهات المعنية.

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أفواج السياحية الروسية لجنوب سيناء 

وأظهر السائحون مدى سعادتهم بوصولهم إلى شرم الشيخ والتقاط الصور التذكارية داخل المطار.

أفواج السياحية الروسية لجنوب سيناء
أفواج السياحية الروسية لجنوب سيناء
أفواج السياحية الروسية لجنوب سيناء
أفواج السياحية الروسية لجنوب سيناء
أفواج السياحية الروسية لجنوب سيناء
أفواج السياحية الروسية لجنوب سيناء
جنوب سيناء وصول فوج سياحة روسيا سفير

رئيس التحرير

وائل لطفي

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