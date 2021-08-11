شرم الشيخ تستقبل ثاني الرحلات الروسية بـ«الورود والشوكولاتة» (صور)

وصل إلى مطار شرم الشيخ الدولي، أولى رحلات الشركة الوطنية «مصر للطيران» والرحلة المنتظمة الثانية القادمة من العاصمة الروسية موسكو، وعلى متنها 289 سائحاً روسياً، وذلك بعد قرار استئناف الحركة الجوية الروسية للمدن السياحية المصرية عقب توقفها لأكثر من 6 أعوام.

أفواج السياحية الروسية لجنوب سيناء

وتم استقبال الطائرة بتقليد رش المياه، وتزينت صالة الوصول بأعلام مصر وروسيا واستقبال الركاب بالعروض الفلكلورية داخل المطار، وتوزيع هدايا تذكارية تابعة لهيئة تنشيط السياحة، ورسائل الحفاوة والترحيب بضيوف مصر في أرض السلام.

أفواج السياحية الروسية لجنوب سيناء

واستقبل فريق العلاقات العامة بالمطار ومحافظة جنوب سيناء الركاب بتقديم الورود والشوكولاتة وبعض الهدايا التذكارية مع تطبيق الإجراءات الاحترازية على جميع الرحلات الجوية بالتعاون مع جميع الجهات المعنية.

أفواج السياحية الروسية لجنوب سيناء

وأظهر السائحون مدى سعادتهم بوصولهم إلى شرم الشيخ والتقاط الصور التذكارية داخل المطار.

أفواج السياحية الروسية لجنوب سيناء

أفواج السياحية الروسية لجنوب سيناء