الأربعاء 11 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

شرطة النقل تضبط 2869 قضية ومخالفة داخل المترو والقطارات

المترو
المترو

شن قطاع الأمن الاقتصادى، بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، حملات أمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية منها.

تمكنت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات خلال عدة حملات لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التى تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات.

وأسفرت جهودها عن ضبط 2869 قضية متنوعة فى مجال مكافحة الجرائم والظواهر الاجتماعية السلبية.

وأسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة الكهرباء عن ضبط 13161 قضية سرقة تيار كهربائى، ومخالفات شروط التعاقد .

وتمكنت الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم في ضبط 127 قضية فى مجال "الضرائب العامة، الضرائب على المبيعات، مخالفات الجمارك، حماية الأموال، الضرائب العقارية والملاهى، تحرى مدين لمصلحة الضرائب".

ونجحت الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات العمرانية، فى مجالات "تنفيذ القرارات الإدارية المختلفة، متابعة مخالفات أنشطة الوحدات السكنية والمهنية، رفع الإشغالات، مكافحة جرائم سرقة التيار الكهربائى، إدارة المحلات التجارية بدون ترخيص" عن ضبط 236 قضية متنوعة.

وأسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية فى مجال متابعتها للأسواق عن ضبط 1355 قضية تموينية متنوعة أبرزها "غش غذائى، لحوم ومصنعاتها، ثروة حيوانية، مواد بترولية، سجائر".

قطاع الأمن الاقتصادي وزارة الداخلية شرطة النقل القطارات مكافحة الجرائم شرطة الكهرباء مباحث الضرائب شرطة التعمير الغش التجاري

رئيس التحرير

وائل لطفي

فوضى الطب

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