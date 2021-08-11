الأربعاء 11 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

لليوم الرابع.. أسهم اليابان تغلق مرتفعة بفضل أرباح الشركات والعوائد الأمريكية

أسهم اليابان
أسهم اليابان

أغلقت الأسهم اليابانية على ارتفاع اليوم الأربعاء، للجلسة الرابعة على التوالي، بمساعدة أرباح قوية أعلنتها بريدجستون وشركات أخرى، بينما تلقى قطاع البنوك الدعم من ارتفاع عوائد السندات الأمريكية.

وصعد المؤشر نيكي 0.65 % إلى 28070.51 نقطة، وهو أول إغلاق فوق مستوى 28 ألف نقطة منذ 16 يوليو ، بيد أنه قد يواجه مقاومة عند نحو 28300 نقطة من الاتجاه المائل للنزول للمؤشر منذ منتصف يونيو.

وربح المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.92 % إلى 1954.08 نقطة، وبلغ أيضا أعلى مستوى منذ منتصف يوليو، في ظل دعم أرباح إيجابية للمعنويات.

وقفز سهم بريدجستون 5.35 % بفضل أرباح فصلية قوية وتوقعات إيجابية للأرباح السنوية.

وتصدر سهم توهو زنك، بارتفاعه 12.69 %، قائمة الأسهم الرابحة على المؤشر نيكي بعد أن زادت الشركة توقعاتها لأرباح عام كامل.

وارتفع سهم أولفاك 6.95 % لأعلى مستوى في ثلاث سنوات بعد أن حققت شركة صناعة أجهزة تفريغ الهواء نموا قويا وأعلنت رفع توزيعات الأرباح.

وصعد سهم بيرسول هولدينجز لتقديم خدمات العمالة سبعة بالمئة بفضل أرباح فصلية قوية مفاجئة وخطة لزيادة التوزيعات.

وربحت البنوك 2.61 % إذ ارتفعت عوائد السندات الأمريكية لأعلى مستوى في شهر بعد أن أقر مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قانون ضخم للبنية التحتية. 

وأسهم البنوك اليابانية شديدة الارتباط بالعوائد الأمريكية بسبب استثماراتها الكبيرة في الدين الأمريكي.


ونزل سهم مجموعة سوفت بنك 1.76 %، ليخفق في الحفاظ على مكاسب مبكرة حققها عقب إعلان الشركة عن أرباحها وبعد أن قال الرئيس التنفيذي ماسايوشي سون إنه سيعلق الاستثمارات في الصين مع ترقبه لتطورات حملة تشنها الجهات التنظيمية على شركات التكنولوجيا.

الصين اليابان التكنولوجيا غلق استثمارات الاسهم

رئيس التحرير

وائل لطفي

فوضى الطب

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