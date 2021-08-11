السعودية.. السجن لمحافظ وقاض ومسؤول في نزع الملكيات بتهمة الرشوة

صدرت في السعودية أحكام قضائية لعدد من القضايا الجنائية التي باشرتها "هيئة الرقابة ومكافحة الفساد" خلال الفترة الماضية.

و حسبما أفادت وكالة أنباء “ واس” السعودية ، أدين في القضية الأولى محافظ إحدى المحافظات بالرشوة والاختلاس، وصدر الحكم عليه بالسجن لمدة 3 سنوات ودفع غرامة مالية بمبلغ 25 ألف ريال.

ودان الحكم الثاني مدير إدارة نزع الملكيات بأمانة إحدى المناطق، بعد تورطه في تلقى رشاوي والتزوير وغسل الأموال، وصدر الحكم عليه بالسجن لمدة 11 سنة ودفع غرامة مالية.

كما أدين قاض في حكم ثالث بالرشوة وسوء الاستعمال الإداري والإخلال بنزاهة الوظيفة العامة، وصدر الحكم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات ودفع غرامة مالية بمبلغ 300 ألف ريال.

وإثر صدور هذه الأحكام، قالت "هيئة الرقابة ومكافحة الفساد" إنها تشيد بجهود جميع الجهات الحكومية في مكافحة الفساد المالي والإداري.

و علي صعيد آخر ، قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، إن المملكة تتطلع إلى أن تُسهم النرويج من خلال عضويتها غير الدائمة في مجلس الأمن، ببذل الجهود الدبلوماسية اللازمة لتعزيز السلم والأمن بالمنطقة، وكذلك تطلعها بأن تحظى مبادرتها لإنهاء الأزمة اليمنية بالمزيد من الدعم من حكومة النرويج بما يعزز أمن واستقرار المنطقة، ويعود بالنفع على الأمن والسلم الدوليين.

ووقع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، ووزيرة خارجية النرويج ايني إريكسون، على مذكرة تفاهم للمشاورات السياسية بين البلدين بهدف تعزيز علاقات التعاون والصداقة بينهما، والوصول بها إلى آفاق أرحب بما يخدم تطلعات الحكومتين والشعبين.

وأشار بن فرحان - خلال التوقيع، عبر تقنية الاتصال المرئي، وفقا لوكالة الأنباء السعودية: إلى أن البلدين يشتركان في العديد من مجالات التعاون، أبرزها في قطاع النفط والطاقة، والتغير المناخي، والاستثمار والسياحة، بالإضافة إلى التشاور المستمر والحوار البناء فيما يتعلق بالتطورات في الشرق الأوسط والقضايا الدولية الهامة للبلدين، مؤكدا اتفاق البلدين على أهمية تشجيع الحوار والحلول الدبلوماسية للأزمات الدولية والتعايش السلمي وحسن الجوار وتحقيق السلم والأمن الدوليين.