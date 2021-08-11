مبادرة لتحويل أكشاك الكهرباء فى سيوة إلى لوحات فنية (صور)

قال العميد عصام عبدالغني، رئيس مركز ومدينة سيوة، إنه يتم في الفترة الحالية تنفيذ مباردة تحويل أكشاك الكهرباء بشوارع مدينة سيوة إلى لوحات فنية مستوحاة من المناظر الطبيعية الخلابة بالواحة، وذلك بأيدي الفنان السيوي أحمد إبراهيم باغي.

وأوضح أن ابن مدينة سيوة بدأ بالفعل في تنفيذ المبادرة التي سيتم تعميمها بالواحة، من أجل إضافة لمسة جمالية رائعة لشوارع الواح أمام أهلها وزائريها، مشيرًا إلى متابعة المبادرة بصفة مستمرة مع ما تشهده الواحة في الفترة الحالية من انتعاشة سياحية من مختلف الجنسيات الأجنبية والعربية، وأفواج السياحة الداخلية، والإقبال الكبير على المعالم السياحية والأثرية والتاريخية بها.

وأضاف رئيس مركز ومدينة سيوة، أن الواحة وجهة سياحية مميزة يقصدها السياح من أنحاء العالم، ويقومون خلال فصل الصيف بزيارة معالمها السياحية والثقافية والأثرية والعلاجية من عيون طبيعية وبحيرات الملح وبحر الرمال العظيم.

وأشاد بالتجربة الفنية وجهود الشاب السيوي لتنفيذه هذه المبادرة الفريدة من خلال استغلال الإمكانيات المتاحة، مؤكدًا أن المبادرة تأتي في إطار الحفاظ على الشكل الجمالي والحضاري لواحة سيوة.