تحرير 332 محضرا لمخالفات بالأوكازيون الصيفي

أكد المهندس عبد المنعم خليل وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، أن الوزارة تكثف الرقابة على الأوكازيون الصيفي من خلال مفتشي التموين التابعين الإدارات التجارة الداخلية في المحافظات لمنع أي تلاعب أو عمل اوكازيونات وهمية.

وأعلن رئيس قطاع التجارة الداخلية في تصريح لـ«الدستور» أن الحملات الرقابية على مستوى المحافظات أسفرت عن ضبط 332 مخالفة في الأوكازيون الصيفي، متنوعة ما بين أوكازيونات وهمية دون تراخيص ودون وضع السعرين باللغة العربية وبدون وجود فواتير ضريبية، وتم إحالة المحاضر إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.

وقال رئيس قطاع التجارة الداخلية إن مديريات التموين تشن الحملات الرقابية على المحال المشاركة في الأوكازيون لمعرفة التزام المحل التجاري بالتخفيضات المعلنة ووجود تراخيص ومستندات مثل الفواتير الضريبية وأن تكون البضاعة المعروضة عليها الأسعار.

وأوضح رئيس قطاع التجارة الداخلية أن الهدف من الأوكازيون هو إنعاش الأسواق المحلية وزيادة حركة التجارة الداخلية التي تمثل نسبة 21% ليصب في مصلحة التاجر لتصريف المنتجات والسلع الراكدة وزيادة المبيعات ويصب لصالح المستهلك في الحصول على عدد من قطع الملابس كفرصة سانحة للاستفادة من التخفيضات، وهو الأمر الذي يؤدي إلى رواج للمنتجات.

وأضاف أن الموديلات الملابس الجاهزة التغيير بين الوقت والآخر وتظهر موديلات حديثة والمستهلك دائما لديه وهي كاف للحصول علي المنتجات للسلع وبأسعار مخفضة.

وأكد أن المواطن له حق استرجاع السلعة خلال 14 يوما دون أي أسباب، و30 يوما بسبب وجود عيوب في الصناعة، وفي هذه الحالة يحصل على فلوسه التي قام بدفعها، ومن يعترض من البائعين عليه التواصل بالاتصال بالخط الساخن 19588 بجهاز حماية المستهلك أو على الواتس أو البوابة الإلكترونية للخدمات الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء.

وأرجع الهدف من الأوكازيون لتنشيط السوق واتاحة فرصة حقيقية للمستهلك للاستفادة من خصومات جادة علي مشتريات موسم الشتاء تحت رقابة الوزارة لضمان عدم التلاعب أو إجراء خصومات وهمية والتي تعد مخالفة جسيمة يعاقب عليها القانون.