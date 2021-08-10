الثلاثاء 10 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

تحرير 332 محضرا لمخالفات بالأوكازيون الصيفي

المهندس عبد المنعم
المهندس عبد المنعم خليل

أكد المهندس عبد المنعم خليل وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، أن الوزارة تكثف الرقابة على الأوكازيون الصيفي من خلال مفتشي التموين التابعين الإدارات التجارة الداخلية في المحافظات لمنع أي تلاعب أو عمل اوكازيونات وهمية.

وأعلن رئيس قطاع التجارة الداخلية في تصريح لـ«الدستور» أن الحملات الرقابية على مستوى المحافظات أسفرت عن ضبط 332 مخالفة في الأوكازيون الصيفي، متنوعة ما بين أوكازيونات وهمية دون تراخيص ودون وضع السعرين باللغة العربية وبدون وجود فواتير ضريبية، وتم إحالة المحاضر إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.

 وقال رئيس قطاع التجارة الداخلية إن مديريات التموين تشن الحملات الرقابية على المحال المشاركة في الأوكازيون لمعرفة التزام المحل التجاري بالتخفيضات المعلنة ووجود تراخيص ومستندات مثل الفواتير الضريبية وأن تكون البضاعة المعروضة عليها الأسعار.

وأوضح رئيس قطاع التجارة الداخلية  أن الهدف من الأوكازيون هو إنعاش الأسواق المحلية وزيادة حركة التجارة الداخلية التي تمثل نسبة 21% ليصب في مصلحة التاجر لتصريف المنتجات والسلع الراكدة وزيادة المبيعات ويصب لصالح المستهلك في الحصول على عدد من قطع الملابس كفرصة سانحة للاستفادة من التخفيضات، وهو الأمر الذي يؤدي إلى رواج للمنتجات.

وأضاف أن الموديلات الملابس الجاهزة التغيير بين الوقت والآخر وتظهر موديلات حديثة والمستهلك دائما لديه وهي كاف للحصول علي المنتجات للسلع وبأسعار مخفضة.

وأكد أن المواطن له حق استرجاع السلعة خلال 14 يوما دون أي أسباب، و30 يوما بسبب وجود عيوب في الصناعة، وفي هذه الحالة يحصل على فلوسه التي قام بدفعها، ومن يعترض من البائعين عليه التواصل بالاتصال بالخط الساخن 19588 بجهاز حماية المستهلك أو على الواتس أو البوابة الإلكترونية للخدمات الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء.

وأرجع الهدف من الأوكازيون لتنشيط السوق واتاحة فرصة حقيقية للمستهلك للاستفادة من خصومات جادة علي مشتريات موسم الشتاء تحت رقابة الوزارة لضمان عدم التلاعب أو إجراء خصومات وهمية والتي تعد مخالفة جسيمة يعاقب عليها القانون.

ضبط حملات التجارة الداخلية المحافظات الأوكازيون الصيفي

رئيس التحرير

وائل لطفي

فوضى الطب

الأكثر قراءة

«الهربس».. المرض الذي أثار فزع الأمهات على جروبات «الماميز»

حقيقة وفاة 4 أشخاص بسبب ثعبان في سيارة بالطريق الصحراوي

شديد الحرارة.. «الأرصاد» تعلن تفاصيل حالة الطقس غدًا الأربعاء

باريس سان جيرمان يكشف عن موعد تقديم ميسى

موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية.. إليك التفاصيل كاملة

الزمالك يهاجم الاتحاد السكندري بالقوة الضاربة في المباراة المصيرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

ليلة الفخرانى.. دون محسن حلمى

د.كريمة الحفناوى

المحرر سيمون بوليفار والقائد هوجو شافيز

جمال-أسعد

وداعًا وزير الغلابة

منى رجب

حبيبة طارق

ماجد حبته

تونس فى منتصف الطريق

محمد عبدالعزيز

مصرُ عادت شمسُك الذهبُ

لواء.حمدى البطران

أحداث تمرد الأمن المركزي.. تاريخ لن ننساه (12)

جلال حمام

الغنوشى.. اللاعب على كل الحبال

صور

التوأم حسن.. من الأحمر للأبيض

البطلة الأولمبية جيانا فاروق في مصر

جنازة دلال عبد العزيز

محطة تل أبيب

المزيد

أداء الصلاة و«مكتب اتصال».. ماذا سيفعل وزير الخارجية الإسرائيلي في المغرب؟

قائد الاتفاق النووي مع إيران: ماذا يفعل مدير الـCIA في إسرائيل؟

فلسطين: وقفة احتجاجية أمام الصليب الأحمر دعمًا للأسرى المضربين عن الطعام