علماء يتوقعون اختفاء بلدان بأكملها بسبب تغيرات المناخ

حذر الخبراء من أن الاحترار العالمي فوق 1.5 درجة مئوية سيكون "كارثيا" لدول جزر المحيط الهادئ وقد يؤدي إلى خسارة دول بأكملها بسبب ارتفاع مستوى سطح البحر خلال القرن الجاري.

وبحسب صحيفة "الجارديان" البريطانية، أكد العلماء أنه كان يُنظر إلى المحيط الهادئ على أنه "الكناري في منجم الفحم" لأزمة المناخ، حيث عانت المنطقة من المد والجزر، والأعاصير الكارثية ، وزيادة الملوحة في مناجم المياه الجوفية ، مما يجعل زراعة المحاصيل أمرًا مستحيلًا ، والجفاف المستمر ، وفقدان الموارد المنخفضة، ومن المتوقع أن تزداد وتيرة هذه الأزمات وحدتها مع اشتداد حرارة العالم.

وتأتي التحذيرات في الوقت الذي نشرت فيه الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC) تقريرها التاريخي عن الاحتباس الحراري يوم الاثنين ، والذي أظهر أن انبعاثات غازات الاحتباس الحراري يجب أن تنخفض إلى النصف للحد من التسخين إلى 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الصناعة - وهو هدف تم تضمينه في اتفاق باريس فقط بعد الضغط المستمر من قبل قادة جزر المحيط الهادئ.

وقال ساتيندرا براساد، سفير فيجي والمندوب الدائم لدى الأمم المتحدة، إن "تقرير (الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ) مقلق للغاية، لقد تجاوزت التقديرات، وتم تقدبم بعض السيناريوهات الكارثية التي كنا نفكر فيها في المحيط الهادئ لارتفاع مستوى سطح البحر ، وفقدان الأراضي المنخفضة، واحتمال فقدان بلدان بأكملها خلال القرن الحالي ومن المؤكد أن الجداول الزمنية لهذه الأشياء ستكون أقرب بكثير".

وقدم تقرير الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ خمسة سيناريوهات تستند إلى مستويات مختلفة من ثاني أكسيد الكربون وانبعاثات غازات الاحتباس الحراري الأخرى.

وفي ظل سيناريوهات الانبعاثات المرتفعة والمرتفعة جدًا الموضحة في التقرير، من المتوقع أن تصل درجة الحرارة العالمية إلى 3.6 درجة مئوية و 4.4 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الصناعة على التوالي ، بحلول نهاية القرن.

وحتى في السيناريو المتوسط، من المرجح للغاية أن يتم تجاوز الاحترار العالمي بمقدار درجتين مئويتين.

ووجد التقرير أن كل 0.5 درجة مئوية إضافية من الاحتباس الحراري تسبب زيادات ملحوظة في شدة وتواتر موجات الحر، والأمطار الغزيرة، والجفاف، والظواهر الجوية المتطرفة.