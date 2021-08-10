الثلاثاء 10 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

سنغافورة تعيد فتح المطاعم للحاصلين وغير الحاصلين على لقاح كورونا

لقاح كورونا
لقاح كورونا

سمحت السلطات في سنغافورة للمجموعات التي يصل عددها إلى 5 أشخاص ممن حصلوا على اللقاح المضاد لفيروس كورونا وشخصين ممن لم يحصلوا عليه، بتناول الوجبات داخل المطاعم اعتبارًا من اليوم الثلاثاء، كجزء من التعديلات الأخيرة التي أدخلتها الدولة المدينة على القيود التي تفرضها لمكافحة تفشي وباء كورونا.

وتسمح القواعد الجديدة بحضور ما يصل إلى 500 شخص من الحاصلين على اللقاح، الفعاليات المقامة داخل أماكن مغلقة، وبحد أقصى قدره 50 شخصًا من غير الحاصلين على اللقاح. 

كما يمكن لما يصل إلى 30 شخصًا من الحاصلين على اللقاح التواجد داخل الصالات الرياضية وبدون استخدام كمامات لممارسة الرياضة. 

في الوقت نفسه، يمكن لما يصل إلى 50 بالمائة من الموظفين أن يعودوا إلى مكاتبهم.

وكانت وزارة الصحة ومؤسسة "إنتربرايز سنغافورة" الحكومية، حذرتا أمس الإثنين، من أن "الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون سيقومون بإجراء عمليات الفحص الخاصة بهم، وسيتخذون إجراءات إنفاذ صارمة ضد أي مؤسسة تعمل في مجال المأكولات والمشروبات، وأي فرد لا يلتزم بهذه القواعد"، وذلك بينما تستعد الشركات إلى إعادة الفتح.

وتم خلال الأسابيع الأخيرة حظر تناول الطعام داخل المطاعم ثم السماح به ثم حظره مرة أخرى، كرد فعل على أعداد حالات الإصابة بفيروس كورونا المنخفضة ولكن المتقلبة.

وتأتي أحدث قرارات إعادة الفتح بعد يوم من عطلة الاستقلال السنوية، وهو الحدث الذي يتميز هذا العام بإعلان وزارة الصحة حصول نحو 3.8 مليون شخص من السكان البالغ عددهم نحو 5.7 مليون شخص على جرعتي اللقاح، كما تم الإعلان عن تسجيل 70 حالة إصابة جديدة مؤكدة بالفيروس خلال الـ 24 ساعة الماضية.

إرشادات منظمة الصحة العالمية
وأضافت منظمة الصحة العالمية أن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات كوفيد-19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

وزارة وزارة الصحة فحص الصحة غلق

رئيس التحرير

وائل لطفي

التفكير الخرافي

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