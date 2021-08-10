الثلاثاء 10 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

اليوم.. آخر موعد للحصول على منحة المتفوقين من أبناء «تكافل وكرامة»

تكافل وكرامة
تكافل وكرامة

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أن اليوم الثلاثاء آخر موعد لتقديم طلاب تكافل وكرامة المتفوقين في الثانوية العامة لعام ٢٠٢١/٢٠٢٢ على المنحة الدراسية الجامعية الكاملة المقدمة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بالتعاون مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة.

وأشارت إلى أنه يمكن زيارة الموقع التالي: https://bit.ly/برنامج_المنح_الجامعية_٢ وللاستفسارات يتم التواصل عن طريق البريد الإلكتروني: [email protected] أو الإتصال على رقم:0225872277

إجراءات التسجيل للمنحة

1-الدخول على الرابط التالي على صفحة برنامج المنح الدراسية.

2- الضغط على الرابط للتسجيل بالمنحة.

3- قراءة الأسئلة المتكررة بعناية قبل التقدم للمنحة.

4-ملئ جميع البيانات المطلوبة وإرفاق كل الوثائق المطلوبة باستمارة التسجيل.

14 مليون مستفيد من الدعم 

نجحت وزارة التضامن الاجتماعي، فى وصول الدعم النقدي إلى 3.8 أسرة مستفيدة حتى أغسطس الجاري، بما يشمل أكثر من 14 مليون شخص على مستوى محافظات الجمهورية.

وقالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الدولة خصصت دعمًا نقديًا للأسر الأولى بالرعاية وجعلته مشروطًا بممارسات تنموية تصب في بناء الأجيال القادمة، فأصبحت رعاية الأطفال الصحية ومراعاة تطعيماتهم، وإلحاق من هم في سن التعليم بالمدارس شرط أساسي للحصول على الدعم، موضحة أن موازنة الدعم النقدي فى العام المالي الحالي بلغت 19 مليار جنيه مقارنة بـ 18.5 مليار جنيه العام الماضي، حيث بدأت الموازنة بـ 3.5 مليار جنيه مع انطلاق الدعم عام 2015 وهو ما يشير أن نسبة الزيادة بلغت 500%.

وأضافت أن الوزارة تركز على الأطفال الأولى بالرعاية وتكافؤ فرصهم التعليمية من خلال حزمة متكاملة من البرامج مثل برنامج الدعم النقدي المشروط "تكافل" والذي أدى إلى خفض التسرب نسبياً من المدارس، حيث إن 41% من مستفيدي "تكافل وكرامة" هم أطفال تحت سن 18 سنة، جميعهم ملتحقين بالمدارس في المراحل المختلفة.

وزيرة التضامن الاجتماعي الثانوية العامة الوكالة الأمريكية للتنمية نيفين القباج الدعم النقدي المنح الدراسية نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي

رئيس التحرير

وائل لطفي

التفكير الخرافي

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