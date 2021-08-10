مصدر بـ«التعليم»: أسماء أوائل الثانوية العامة على مكتب الوزير خلال ساعات

قالت مصدر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه سيبدأ اليوم إعداد المجمع التكراري وشرائح المجاميع لتحديد نسب أوائل الثانوية العامة 2021.

وأضاف المصدر لـ"الدستور"، أن كنترولات التصحيح الإلكتروني انتهت كافة عمليات التصحيح، لافتاً إلى أنه تجري عمليات المراجعة ورصد الدرجات، أيضا تجهيز أسماء أوائل الثانوية العامة، لعرضها على الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

وأكد المصدر، أن قائمة أوائل الطلاب بالشعب الثلاثة (أدبي - علمي علوم - علمي رياضة)، ستكون على مكتب وزير التربية والتعليم خلال ساعات.

جدير بالذكر أن امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2021 قد انتهت يوم 2 أغسطس الماضي، وسط إجراءات أمنية واحترازية مشددة.

كان قد علق الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على الشائعات المتداولة حول إعلان نتيجة الثانوية العامة خلال الأيام القليلة المقبلة، وما يتم تداوله عن مؤشرات التصحيح.

وأكد الدكتور طارق شوقي، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أنه سيتم إعلان نتيجة الثانوية العامة في الفترة من 15 حتى 18 أغسطس.

وأضاف الوزير، أن كل ما يكتب عن مؤشرات وتوقعات ومواعيد غير صحيح ولا علاقة للوزارة به من قريب أو بعيد، قائلًا: "ما نعلنه ننفذه حرفيًا ولا داعي للاجتهادات والزج بالثانوية العامة في كل خبر".

وأوضح أنه لا يوجد عنصر بشرى فى تقدير صحة الإجابات ولا فى عمليات جمع ورصد الدرجات، وأن كل ما يقال عن انتهاك مركز التصحيح وتغيير الدرجات وتبديل أوراق هو كذب ونصب واحتيال.

وكان قد أكد الدكتور طارق شوقي، أن ملحمة التصحيح الإلكتروني تسير بنجاح كبير منذ منتصف يوليو الماضي، مشيرا إلى أن التصحيح يتم مركزيا تحت إشراف مباشر من الأجهزة السيادية وليس عن طريق الكنترولات ولجان تصحيح مثل الأعوام الماضية.

وقال وزير التربية والتعليم، إنه لا يوجد عنصر بشري في تقدير صحة الإجابات ولا في عمليات جمع ورصد الدرجات.