الصين تسجل 108 إصابات جديدة بكورونا محليًا

قالت لجنة الصحة الوطنية الصينية اليوم الثلاثاء في تقريرها اليومي إن البر الرئيسي الصيني سجل 108 حالات إصابة جديدة محلية العدوى بكوفيد-19 يوم الإثنين، بينها 50 حالة تم تسجيلها في مقاطعة جيانغسو و37 حالة في خنان و15 حالة في مقاطعة هوبي وست حالات في مقاطعة هونان.

كما تم تسجيل 35 حالة وافدة جديدة، بما فيها 11 حالة في مقاطعة يوننان وتسع حالات في شانغهاي وثماني حالات في قوانغدونغ، وثلاث حالات في كل من فوجيان وسيتشوان، وحالة واحدة في شنشي.

وتم الإبلاغ عن حالة جديدة مشتبه بها تصل إلى البر الرئيسي من الخارج في مقاطعة فوجيان يوم الاثنين.

ولم يتم تسجيل حالات وفاة جديدة مرتبطة بالمرض يوم الاثنين، وفقا للجنة.

ترتيب إصابات كورونا على مستوى العالم

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها كمضاد فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، تليها الولايات المتحدة، ثم الاتحاد الأوروبي، والهند، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وتركيا، و المكسيك، و إندونيسيا، و روسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

إرشادات منظمة الصحة العالمية

وقالت منظمة الصحة العالمية، إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا و اليمن.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019، ويبلغ حاليًا إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بـ«كوفيد-19» في بر الصين الرئيسي 92066، في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتًا عند 4636.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو «كوفيد- 19» ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة ووهان"الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.