الثلاثاء 10 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

السعودية تتيح تصاريح العمرة لمن بين 12 و18 عاما من المطعمين ضد كورونا

العمرة
العمرة

أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية عن فتح تصاريح العمرة للأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و18 سنة من معتمري الداخل بشرط  واحد وهو التحصين بجرعتين من لقاح كورونا.

 

وأشارت الوزارة إلى إصدار أكثر من 13 ألف تصريح للفئة العمرية من 12 إلى 18 سنة.

 

من جانبه، دعا نائب وزير الحج والعمرة عبد الفتاح مشاط، إلى ضرورة الالتزام بالخطط التنظيمية والإجراءات الصحية لسلامة المعتمرين والعاملين على خدمتهم، والحصول على تصريح العمرة من خلال تطبيقَي "توكلنا" و"اعتمرنا".

 

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها كمضاد فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، تليها الولايات المتحدة، ثم الاتحاد الأوروبي، والهند، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وتركيا، و المكسيك، و إندونيسيا، و روسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

 

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

 

إرشادات منظمة الصحة العالمية

وقالت منظمة الصحة العالمية، إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»  في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا و اليمن.

 

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019، ويبلغ حاليًا إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بـ«كوفيد-19» في بر الصين الرئيسي 92066، في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتًا عند 4636.

 

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو «كوفيد- 19» ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة ووهان"الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.

 

سعودي السعودية لسعودية العمرة ودي سعودية عام عمار تصاريح السعودي

رئيس التحرير

وائل لطفي

التفكير الخرافي

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