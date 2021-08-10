خبير : انتعاش فى مبيعات قطاع العقارات خلال الربع الأخير من 2021

العاصمة والعلمين والعرب وزايد اكثر المدن رواجاً

قال المهندس أسامة سليم الخبير العقاري إن الربع الأخير من عام 2021 سيشهد إنتعاشًا في مبيعات قطاع العقارات للوحدات السكنية مع تنفيذ المبادرة الرئاسية للبنك المركزي للتمويل العقاري.

كما يشهد القطاع الإداري والتجاري والطبي بالحي الحكومي للعاصمة الإدارية، مع بدء انتقال موظفي الحكومة بالوزارات المختلفة حركة في أسعار الأراضي، كما تشهد مدينة العلمين أكثر المدن رواجاً بعد الأحداث الأخيرة التي شهدها العالم من انجازات.

وقال أسامه سليم إن العاصمة الإدارية والعلمين وبرج العرب سيشهدوا نموا في حركة بيع عدد الوحدات العقارية بنسبة مرتفعة تتخطى 30 % بحلول العام المالي الجديد 2022 _ 2021، حيث سترتفع أسعار الوحدات السكنية بنسبة تتراوح بين 5-15% بعد انتظام العمل في "دولاب عمل الحكومة" منها، وتشغيل الخدمات والانتهاء من شبكات والمرافق الحيوية والمطار، ما سيؤدي إلى تحول العاصمة إلى أكبر مزار سياحي للدولة، وتعظيم القيمة المضافة للاستثمارات الموجودة حاليا.

ارتفاع أسعار الوحدات

وأكد الخبير العقاري أن هناك ارتفاعاً فى أسعار الشقق والوحدات السكنية في مدينة الشيخ زايد بنسبة تتراوح بين 9-15 % خلال الربع الأخير للعام الجاري 2021 ، مشيرا إلى أن متوسط سعر المتر في الوحدت يتراوح بين 5550 جنيها إلى 10200 جنيه بحسب المنطقة والحي، في حين أن متوسط سعر المتر في الفيلات يتراوح بين 6.850 جنيه إلى 18.600 جنيه بحسب الحي والمنطقة.

وأضاف الخبير والمطور العقاري أن متوسط طلب الشراء على الشقق والوحدات بلغ نسبته نحو 55 %، إذ يتوقع أن ترتفع الأسعار بنسبة 12 % للمتر الواحد خلال الربع الأول للعام الجاري، مقارنة بنحو 35 % نسبة الطلب على شراء الفيلات والتي شهدت زيادة بلغت 15 % في سعر المتر الواحد.

وأكد أن خطة الدولة وإصرار القيادة السياسية على تطوير الدولة المصرية أدى إلى جذب الاستثمارات الكبيرة إلى السوق العقارية، مؤكدا أن مصر لديها طفرة عقارية بفضل توجيهات الرئيس السيسي ووضع استراتيجية لـ"مصر 2030" مدينة رقمية حديثة، وإنشاء نحو 17 مدينة ذكية من الجيل الرابع.