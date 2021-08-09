السعودية: اليوم هو المتمم لذي الحجة وغدًا بداية السنة الهجرية 1443

أعلنت المحكمة العليا في السعودية أن اليوم هو المكمل لشهر ذي الحجة 1442 ويوم غدٍ الثلاثاء هو غرة شهر المحرّم لعام 1443هـ .

وقالت المحكمة العليا في بيان مساء اليوم، أن دائرة الأهلة في المحكمة العليا اطلعت على ما وردها من المحاكم عن ترائي هلال شهر المحرّم لهذا العام 1443هـ مساء يوم الأحد التاسع والعشرين من شهر ذي الحجة 1442هـ، حسب تقويم أم القرى الموافق 8 أغسطس 2021 م ، وبعد الاطلاع أصدرت القرار رقم ( 148 / هـ ) وتاريخ 1 / 1 / 1443هـ المتضمن عدم ثبوت رؤية هلال شهر المحرّم مساء اليوم المذكور.

أضاف البيان "عليه فقد قررت دائرة الأهلة في المحكمة العليا أن يوم 1443/1/1هـ حسب تقوم أم القرى-الموافق 2021/8/9م ، هو المكمِّل لشهر ذي الحجة لعام 1442هـ ثلاثين يوماً، وأن يوم الثلاثاء 1443/1/2هـ - حسب تقويم أم القرى - الموافق 2021/8/10 م هو غرة شهر المحرّم لعام 1443هـ".

توجهت المحكمة العليا إلى الدعاء لله العلي القدير أن يوفق المسلمين للعمل بما يرضيه، وأن يجمع شملهم ويوحّد كلمتهم، وأن يتولاهم بحفظه ورعايته.

السنة الهجرية في مصر

وكانت دار الإفتاء في مصر، أعلنت امس أن اليوم الاثنين هو أول أيام شهر المحرم وبداية السنة الهجرية الجديدة.

وقررت الحكومة، أن تكون إجازة السنة الهجرية الجديدة، يوم الخميس المقبل، بدلًا من غدٍ الاثنين.

يأتي ذلك بناء على قرار سابق من الحكومة، باستبدال الإجازات الرسمية، التي تقع منتصف الأسبوع، لتكون في أيام الخميس، لاتصال الإجازة بالإجازة الأسبوعية، باستثناء أيام عيد الفطر والأضحى وعيد الميلاد المجيد.

وكتب الرئيس السيسي على صفحته بموقع فيسبوك: "أتقدم بخالص التهنئة للشعب المصري والأمة الإسلامية بمناسبة حلول العام الهجري الجديد، تلك المناسبة الجليلة التي جسدت أسمى معاني الجهاد في حب الوطن والصبر على البلاء ومشقة الحياة، وإنني أدعو المولى، عز وجل، في ذكرى هذا اليوم المبارك أن يحفظ مصر وشعبها، وأن تنعم الأمة العربية والإسلامية والعالم أجمع بمزيد من الخير والأمن والاستقرار، كل عام وأنتم بخير".