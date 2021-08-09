«الطلاق التاريخي» يُفقِد بيل جيتس مركزه كرابع أغنى شخص في العالم

فقد مؤسس شركة «مايكروسوفت» الملياردير الأمريكي بيل جيتس، مرتبته كرابع أغنى شخص في العالم، بعد أن نقل جزءاً من أسهمه إلى طليقته ميليندا فرينش جيتس.

وبحسب «فوربس»، تراجع جيتس إلى المرتبة الخامسة بثروة تقدر بـ129.6 مليار دولار، مبينة أن شركة استثمار جيتس، Cascade Investment LLC، نقلت ما يقرب من 2.4 مليار دولار من الأسهم إلى ميليندا.

وبعد أن أعلن الزوجان السابقان لأول مرة عن انفصالهما في مايو الماضي، قام بيل بتحويل ما قيمته 3.2 مليار دولار من الأسهم إلى ميليندا.

وتلقت ميليندا 3.3 مليون سهم من AutoNation AN ، بقيمة حوالي 392 مليون دولار، وأصبحت تمتلك 8.8٪ من شركة بيع السيارات بالتجزئة في فلوريدا.

كما نقلت Cascade 2.8 مليون سهم من شركة Deere & Co. DE لتصنيع المعدات الزراعية بقيمة مليار دولار و9.5 مليون سهم من الشركة الوطنية الكندية للسكك الحديد، والتي تبلغ قيمتها الآن مليار دولار.

وفي السابع من أغسطس الجاري، أفادت وكالة "بلومبيرج" الأمريكية بأن قيمة ثروة ميليندا جيتس، طليقة مؤسس شركة "مايكروسوفت" بيل غيتس، تجاوزت 5.7 مليار دولار، ما يجعلها واحدة من أغنى النساء في العالم.

وقالت الوكالة، إن بيل جيتس حول لزوجته السابقة مبلغا إجماليا يقارب 2.5 مليار دولار، بعد إعلان الطلاق الرسمي، كما سبق لها استلام أوراق مالية تزيد قيمتها عن 3 مليارات دولار.