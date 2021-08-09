الإثنين 09 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

ملك الأردن يدعو لتطبيق المشروعات الاقتصادية الثلاثية مع العراق ومصر

عبد الله الثاني
عبد الله الثاني

أكد الملك عبد الله الثاني بن الحسن العاهل الأردني، الاثنين، على ضرورة ترجمة المشروعات الاقتصادية مع العراق ومصر على أرض الواقع.

جاء ذلك خلال تسلم  الملك عبدالله الثاني، اليوم، رسالة من رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، نقلها نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية العراقي علي علاوي، وذلك حسب وكالة الأنباء الأردنبية "بترا".

وجددعبد الله الثاني خلال استقبال علاوي في قصر الحسينية، التأكيد على وقوف الأردن إلى جانب العراق وشعبه الشقيق في تعزيز أمنه واستقراره، مشيدا بمستوى التنسيق والتعاون مع القيادة والحكومة في العراق.

وحضر اللقاء نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشئون المغتربين أيمن الصفدي.

الأردن تبحث دعم القضية الفلسطينية

وبحث أيمن الصفدي، اليوم، مع المبعوث الخاص للاتحاد الأوروبي لعملية السلام في الشرق الأوسط سفين كوبمانز، الجهود المبذولة للحفاظ على التهدئة في الأراضي الفلسطينية المحتلة وإيجاد أفق سياسي لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين ووفق القانون الدولي ومبادرة السلام العربية.

وأكد الصفدي، خلال لقائه المبعوث الأوروبي الجديد لعملية السلام، أنه لا بديل لحل الدولتين الذي يجسد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس المحتلة على خطوط الرابع من يونيو للعام 1967، لتعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل سبيلاً لحل الصراع وتحقيق السلام الشامل العادل والدائم. 

ووفقًا لما ذكرته وزارة الخارجية الأردنية، بحث الصفدي والمبعوث الأوروبي الجهود المبذولة لدعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأنروا)، مثمنًا الدعم الكبير الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي للوكالة.

كما أكد الصفدي، أهمية الدور الأوروبي في جهود إيجاد آفاق سياسية حقيقية لتحقيق السلام ودعم الاقتصاد الفلسطيني.

من جانبه، أكد كوبمانز، تثمينه دور المملكة وجهودها في الحفاظ على التهدئة وحماية فرص تحقيق السلام العادل، وشدد على الحرص على استمرار التعاون مع الأردن لإعادة الزخم للعملية السلمية. 

مصر العراق الأردن العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بغداد

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وائل لطفي

التفكير الخرافي

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